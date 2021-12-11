Квартиранты в Украине требуют снизить цены на аренду из-за коммуналки: как пересмотрят стоимость

В Украине с началом отопительного сезона арендаторы начали обращаться к собственникам квартир с просьбой снизить стоимость аренды из-за больших расходов на коммуналку. В результате временно цены могут уменьшить на 10-15%.

Об этом изданию UBR рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита. Кроме того, на цены может повлиять и относительно низкий спрос на аренду жилья в этот период.

Легче всего договориться о пересмотре стоимости аренды тем, кто уже долгое время арендует одну квартиру. Или же если жилье уже давно требует ремонта, но собственник квартиры не спешит вкладывать деньги.

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В большинстве случае хозяева готовы скидывать порядка в месячном тарифе примерно 300-500 грн. К примеру, в Днепре, Львове, Одессе и Харькове цена аренды "однушки" – в зависимости от ее состояния, расположения дома, года постройки, площади квартиры – составляет от 4,5 до 8,5 тыс. грн/мес.

В Киеве средняя стоимость арендыоднокомнатной квартиры составляет около 8-10 тыс. грн/мес. Таким образом, шаг временного понижения не превышает 10-15%.

В других областных центрах ежемесячная арендная плата в среднем на 20% ниже, чем в крупных городах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы стали чаще искать квартиры перед новогодними праздниками. Количество жилья, которое арендодатели готовы сдавать ежесуточно, увеличивается.

Цены в городах разные. За 500 грн можно снять "однушку" в Харькове и Ивано-Франковске, а в Хмельницком за такую сумму можно оплатить двухкомнатную квартиру.