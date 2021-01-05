Кто в Украине зарабатывает от 145 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий в январе 2021 года оказались айтишники. На первом месте – архитекторы программного обеспечения (они зарабатывают от 145 тысяч гривен), также зарплату в среднем около 140 тысяч могут получать главные программисты, владеющие технологией платформы .NET.

Об этом говорится в статистике кадрового портала rabota.ua. В вакансиях также начали указывать возможность удаленной работы для программистов.

Архитектор ПО – 145 тысяч;

Team Lead. Net Developer – 140 тысяч;

Golang developer – 101 тысячf;

Magento deleloper – 100 тысяч;

Java developer – 95 тысяч.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.