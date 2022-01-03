"Ковидная 1000 грн": украинцы потратили уже более 600 млн грн

Украинцы с момента запуска госпрограммы єПідтримка потратили уже 638 млн грн из полученных средств. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, граждане открыли уже 7,3 млн виртуальных карт для получения "тысячи за вакцинацию".

Помимо этого, было подано еще 6,1 млн заявок на получение выплаты в приложении Дія. Об этом написал в своем Telegram Федоров.

Как оформить єПідтримку?

Открыть специальную карту в одном из банков-партнеров, для этого нужно стать клиентом банка;

обновить приложение Дія;

перейти в меню "Услуги" и выбрать єПідтримка;

подать заявку и ждать зачисления средств в 2022 году.

Украинцы могут потратить "тысячу от Зеленского" на книги, билеты в театры, кинотеатры или на концерты, билеты на самолеты и поезда (только в пределах страны). А также на абонементы в фитнес-клубы или посещение спортзалов.

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Кстати, полностью привитым от коронавируса украинцам разрешат тратить полученные деньги на лекарства. Сделать это смогут только те, кто старше 60 лет и получил две дозы вакцины.

"С января 2022 года программа єПідтримка будет модифицирована. Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарств", – сказала первая вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко. Правда, каким именно будет этот механизм, она не уточнила.

Ранее стало известно, что платежи украинцев по оплате товаров и услуг "тысячей гривен за вакцинацию" будут блокировать в случае нарушения условий программы єПідтримка. Например, если обнаружится, что бизнес манипулирует со специальными платежными кодами и продает украинцам товары и услуги не из разрешенного списка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Іzibank подключился к программе єПідтримка. Таким образом в 2022 году финучреждение будет выдавать "тысячу Зеленского за вакцинацию". Теперь в программе участвуют 8 банков: А-Банк, Альфа-банк, Izibank, Monobank, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк.