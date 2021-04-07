Кому в Украине платят от 60 тысяч в месяц: названы лучшие вакансии

В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения для программистов. Больше 65 тыс. грн платят программистам, которые владеют языками ASP.Net, C и ++Java.

Об этом говорится в данных статистики кадрового портала Work.ua. Единственная позиция среди тех вакансий, которые не касаются сферы информационных технологий – медиабайеры (специалист, который закупает эфирное время на радио и телевидении, рекламные площади в сети).

Топ-вакансий:

ASP.Net программист – 65000 грн

C ++ программист – 65000 грн

Программист Java – 63000 грн

Magento-программист – 63000 грн

.Net-программист – 55000 грн

Программист django – 51500 грн

Python-программист – 51000 грн

Angular-разработчик – 50000 грн

Том лед – 50000 грн

Ruby on Rails программист – 50000 грн

Drupal-программист – 49000 грн

Медиабайер – 40000 грн

Back end программист – 40000 грн

Как утверждает бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет:

"Ситуация с ростом зарплат, как правило, стабильная из года в год. Сейчас экономика кардинально не поменялась, потому изменений ждать не стоит. Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах".

Эксперт рынка труда Сергей Марченко при этом добавляет: не стоит ждать и волны увольнений, которая была во время первого локдауна в минувшем году. Тогда штаты работников уже были оптимизированы и на местах остались только нужные сотрудники. Сейчас увольнять некого, потому большинство украинцев во время очередного жесткого карантина смогут сохранить рабочие места.

Но, в целом, очередной локдаун плохо влияет на ситуацию в экономике и на рынке труда. По словам Марченко, сейчас на сайтах по поиску работы уже наблюдается сокращение количества вакансий. Зарплаты в свою очередь очень сильно привязаны к спросу на рабочую силу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.