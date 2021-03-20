Кому в Украине платят от 60 тыс. грн: названы самые выгодные вакансии
В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий все предложения – для программистов. Больше всего получают те специалисты, которые владеют языком Java – 65 тыс. грн.
Об этом говорится в данных статистики work.ua. Стоит отметить, что речь идет о средних зарплатах. При этом реальные зарплаты специалистов указанных отраслей в Киеве могут быть значительно выше, чем, например, в областном центре.
Программист Java 65000 грн
C ++ программист 65000 грн
Тим лид 57500 грн
.Net-программист 55000 грн
Python-программист 52500 грн
Программист django 51500 грн
Angular-разработчик 51000 грн
Ruby on Rails программист 50000 грн
Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.