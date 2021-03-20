Кому в Украине платят от 60 тыс. грн: названы самые выгодные вакансии

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
7,4 т.
Какой должна быть зарплата

В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий все предложения – для программистов. Больше всего получают те специалисты, которые владеют языком Java – 65 тыс. грн.

Об этом говорится в данных статистики work.ua. Стоит отметить, что речь идет о средних зарплатах. При этом реальные зарплаты специалистов указанных отраслей в Киеве могут быть значительно выше, чем, например, в областном центре.

  • Программист Java 65000 грн

  • C ++ программист 65000 грн

  • Тим лид 57500 грн

  • .Net-программист 55000 грн

  • Python-программист 52500 грн

  • Программист django 51500 грн

  • Angular-разработчик 51000 грн

  • Ruby on Rails программист 50000 грн

Кому в Украине платят от 60 тыс. грн: названы самые выгодные вакансии

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

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