Кому в Украине платят больше всех: названы самые популярные вакансии

В Украине в период карантина самыми востребованными специалистами оказались водители, продавцы и грузчики. При этом первых не только чаще ищут, но и готовы платить выше, чем остальным, – 19 000 грн в

среднем по стране.

Профессия водителя была самой востребованной и в период мартовского локдауна в 2020 году, говорится в исследовании аналитиков OLX. С того времени зарплата выросла на тысячу гривен. На втором месте в рейтинге востребованных специалистов оказались продавцы. В среднем им предлагают 9 500 грн, что также на 1 000 грн больше, чем в прошлом году.

Самые востребованные вакансии:

Водитель – 19 000 грн

Продавец – 9 500 грн

Грузчик – 10 250 грн

Охранник – 10 500 грн

Слесарь – 15 000 грн

Курьер – 13 500 грн

Повар – 10 250 грн

Швея – 11 000 грн

Уборщик – 6 000 грн

Разнорабочий – 11 000 грн

За месяц до январского локдауна работодатели разместили больше всего предложений не только в торговой и транспортной отраслях – более 2,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно. С начала декабря активно размещали вакансии для студентов и тех, кто начинает свой карьерный путь – почти 1 тыс. новых предложений за месяц. Несмотря на ограничения, работников пытались найти и в барно-ресторанной сфере, а также в сфере сервиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.