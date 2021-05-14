Кому в Украине платят больше 160 тыс. грн за работу удаленно: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине самую высокую среднюю зарплату получают разработчики, которые владеют языком С++. Они могут претендовать на ежемесячный заработок в размере около 168 тыс. грн.

Об этом говорится в статистике кадрового портала rabota.ua. Средняя заработная плата в Киеве, согласно данным портала, составляет 15 тыс. грн. В Днепре зарабатывают 12 тыс. грн, в Запорожье 10 тыс. Одесситы могут претендовать на средний заработок в размере 12 тыс. грн.

С++ developer удаленно – 168 тыс. грн

Senior С++ developer – 112 тыс. грн

Senior Python developer – 110 тыс. грн

Kernel developer – 110 тыс. грн

Senior JavaScript developer – 95 тыс. грн.

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост зарплат, количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие оклады в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.