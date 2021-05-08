Кому в Украине платят 65 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине самую высокую среднюю зарплату получают программисты, которые владеют языком ASP.Net. Они могут претендовать на ежемесячный заработок в размере около 65 тыс. грн.

Об этом говорится в статистике кадрового портала work.ua. Средняя заработная плата в Киеве, согласно данным портала, составляет 16 тыс. грн. В Днепре зарабатывают 13,5 тыс. грн, в Запорожье 11,5 тыс. Одесситы могут претендовать на средний заработок в размере 14 тыс. грн.

ASP.Net программист – 65 тыс. грн

С++ программист – 63,5 тыс. грн

Программист Java – 63 тыс. грн

Ruby on Rails программист – 60 тыс. грн

Программист django – 56 тыс. грн

.Net-программист – 55 тыс. грн

Python-программист – 55 тыс. грн

Angular-программист – 55 тыс. грн

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост зарплат, количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие оклады в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.