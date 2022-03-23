Комитет ВР одобрил повышение пенсий при утрате кормильца

В комитете по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов одобрили законопроект по повышению размеров пенсий при утрате кормильца (№ 6417). Документ предлагается принять за основу и в целом сразу же в первом чтении.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Украины. В документе предусматривается определить с 1 июля 2022 года размер пенсии в случае потери кормильца в:

70% денежного довольствия (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца на каждого члена семьи – если пенсия назначается родителям (одному из родителей), жене (супруге) или право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи погибшего (умершего) кормильца;

50% денежного довольствия (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи – если право на пенсию имеет двое и более нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, жены (супруга)).

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Кроме того, в проекте закона отмечается, что размер этой пенсии (или части общей пенсии каждого нетрудоспособного члена семьи) в расчете на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть ниже двух определенных законом размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 июля он будет составлять 2 027 грн.

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