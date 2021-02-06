Кого ищут на работу в 2021-м: названы самые популярные вакансии в Украине

В Украине в январе 2021-го больше всех вакансий было в сферах оптовой и розничной торговли. Работодатели ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, кассиров, торговых представителей, в частности – со своими авто.

"Не останавливающемуся во время пандемии производству также очень нужны люди – сейчас работодатели активно ищут швей, грузчиков, уборщиков, охранников и бухгалтеров", –рассказала OBOZREVATEL руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

Ресторанный бизнес, судя по количеству вакансий, готов восстанавливаться после локдауна. Специалисты зафиксировали на своем сайте рост предложений по работе официантами, курьерами, поварами, барменами и баристами.

Много работы сейчас есть и в транспортной и строительной отраслях. Сейчас там много вакансий для так называемых "синих воротничков": водителей разных категорий, автослесарей, автоэлектриков, кладовщиков, столяров, электриков и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.