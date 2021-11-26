Кофе в Украине подорожает уже в ближайшие дни – что происходит

Мировые цены на кофе побили 10-летний рекорд. Из-за этого оно подорожает и при продаже в рознице. По прогнозам экспертов, ожидать повышения стоимости чашки кофе стоит уже в ближайшие дни.

"Состоянием на середину ноября цена кофе на бирже взлетела до максимальной за последние 10 лет отметки. Причинами рынок назвал небывалые заморозки на кофейных плантациях в Бразилии, а также многократно подорожавшую логистику", – говорится в материале UBR.ua.

Там отмечают: из-за случившегося цены на свою продукцию подняли и другие страны. Ведь дефицит бразильского кофе вызвал ажиотаж на их продукт.

За 2020-2021 года стоимость международной доставки резко взлетела. По словам директора компании Foundation Cofee Roasters Тимура Козонова, она подорожала в 9 раз.

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"Если ранее цена за контейнер составляла 2 тыс. долларов, то сейчас – 18 тысяч. Это приводит к сильному удорожанию продукта поверх взлетевшей биржевой цены", – отметил он.

По словам Козонова, собранный в этом году урожай кофе в Бразилии является выше среднего. Поэтому климатическая ситуация в регионе, если и испортит плоды, то уже, скорее всего, следующего года.

Впрочем, он утверждает: значительно повлиять на ситуацию с повышением цен это не сможет. При этом цена практически не поменяется даже в феврале – когда азиатские страны начнут давать информацию о фактических сборах урожая.

Причина этого – биржа. Именно она является индексом между спросом и предложением. И пока есть спрос, цена будет держаться.

Это, по мнению экспертов, может быть вызвано спекуляциями. Ведь на рынке присутствует достаточное количество альтернативных Бразилии стран-производителей кофе. Следовательно, ориентироваться только на эту страну смысла нет, а цены на торгах должны были бы опуститься. Впрочем, конкретных доказательств искусственного повышения цен ни у кого нет.

Козонов прогнозирует, что кофейни начнут повышать цены уже в ноябре-январе. Впрочем, по его словам, подорожает "чашка" незначительно.

Тем не менее, подорожания точно не избежать. Ведь в цену напитка, помимо самого кофе, входят также постоянно дорожающие:

газ;

вода;

электричество;

стаканчики;

сахар;

продукты и пр.

"Зеленый кофе вырос в цене более чем в два раза, но в себестоимость обжаренного включены также зарплаты, налоги, амортизация, коммунальные расходы, прибыль и пр. То есть обжаренный кофе подорожает на 15-30%. Так же дела обстоят и с чашкой", – резюмировал Козонов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2021 году в Украине стремительно выросли цены на мед. Подорожание составило 15-25%, что привело к тому, что за пол-литра продукта в среднем приходится платить 100 грн. Экономисты же утверждают: это – не предел.