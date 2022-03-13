Киевстар, Vodafone и lifecell запустили мобильный интернет в рамках национального роуминга: как подключить

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell реализовали новую возможность в рамках национального роуминга. Так, абоненты смогут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным интернетом (2G/3G) на скорости до 512 кбит/с.

Об этом говорится в заявлении Киевстар 13 марта. Абоненты могут использовать опцию, внедрив настройку на своем смартфоне:

Отключить автовыбор сети

На Android: Настройка – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор;

На iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA , UA-KYIVSTAR или lifecell

Если с первого раза не получилось зарегистрироваться, нужно попробовать заново или же выбрать другую сеть. Отмечается, что тарификация услуг будет производиться в соответствии с теми условиями тарифа оператора сети, которым пользуется абонент.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в Украине заработали станции спутникового интернета Starlink, которые передал государству основатель SpaceX Илон Маск. Спутники богатейшего человека планеты уж раздают интернет в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter инженер встраиваемых систем, киевлянин Олег Кутков. Еще 28 февраля первая партия станций прибыла в украинскую столицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области в 13 марта оккупанты убили 51-летнего американского корреспондента Брента Ренауда. Еще два журналиста были ранены.

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