Картошка у оккупантов стала "золотой" – цены в Крыму взлетели вдвое за несколько дней

В оккупированном Россией Севастополе резко взлетели цены на картофель. За несколько дней стоимость выросла с 50 до 90-100 рублей (30,6-34 грн по курсу на 13 октября). Прекращение поставок из других украинских областей оказало влияние на цены, а транспортировка продукта из городов России ничем не помогла.

Подорожание картошки текущей осенью связано с неурожаем. "Во-первых, у нас и лета, как такового не было. Мало того, что та привычная крымская летняя жара наступила очень поздно, так эти пиковые температуры были очень непродолжительными", – рассказала предпринимательница для "Крым. Реалии".

На сложившуюся ситуацию с ценами частично повлияли и ливни, которые уничтожили часть урожая в некоторых районах оккупированного полуострова. По словам предпринимательницы, некоторые площади посадки вымыло водой, часть – просто сгнила.

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Также на ситуацию повлияло прекращение поставок в Крым картофеля из Украины. Как утверждает глава правления Союза предпринимателей Севастополя Элла Сырикова, проблема назревала уже давно, ведь в 2015-м в оккупированный Крым перестал поступать продукт из Херсонской области. Кстати, в других украинских регионах картофель стоит 8-10 грн.

Еще в 2015-м в Крыму хотели найти альтернативу Херсонщине. Даже выбрали две российские местности, откуда будут поставлять картофель – Ростовскую область и Краснодарский край. Но, как оказалось, объемы продукта совсем не те, что нужны, и на ситуации это никак не отразилось.

"Я много общаюсь с поставщиками и с Краснодара, и с Ростова. И многие из них и рады бы зайти на севастопольский рынок и поставлять сюда ту же картошку. Но вопрос в том, куда заходить? Во-первых, с 2015 года до открытия моста тут уже образовалась "своя мафия", которая крутит этим рынком, как хочет, а во-вторых в Севастополе ежегодно ликвидируют десятки, а то и сотни мест, где раньше люди с лотков могли торговать", – говорит Сырикова.

В 2021-м осадки не нанесли большого ущерба украинским картофелеводам. Благодаря взаимной компенсации, нехватки картофеля не будет, как рассказал SEEDS директор компании "Агрико Украина" Николай Гордейчук.

Кстати, объемы импортной продукции в Украине сокращаются. В других европейских странах в 2021 году наблюдаются проблемы с картофелем, а в некоторых государствах его вовсе не хватает. Самой большой неожиданностью стала ситуация в Беларуси, которая известна как страна-импортер картофеля.

Закупать пришлось из-за высоких цен, хотя это необычное явление. В основном во время уборки урожая стоимость достигает минимальных значений в Беларуси.

"Другая ситуация у наших соседей, у которых наблюдается нехватка картофеля. Дефицит картофеля в Беларуси уже вызвал довольно высокую цену, достаточно высокая цена и в Голландии (Нидерландах. – Ред.) (18-20 евроцентов за кг– от 5,48 грн), а это почти вдвое больше, чем в прошлом году в это время", – объяснил Гордейчук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в самопровозглашенной "ДНР" цены на картофель из-за дефицита взлетели до 100-120 руб (35-42 грн). В сети пользователи бурно обсуждают, кто виноват в сложившейся ситуации, некоторые предлагают вкладывать деньги не в биткоины, а в продукт, а кто-то хочет обменять квартиру в центре Донецка на 2 мешка картошки.