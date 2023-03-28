Как закрыть "ФОП" онлайн правильно: что можно сделать через Дію, а что нет. Инструкция

Закрыть "ФОП" (ФЛП, физлицо-предпринимателя) в Украине можно дистанционно. Речь идет не только о подаче заявления, но и предоставлении "финальной" налоговой отчетности и оплате долгов перед государством.

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В целом закрытие "ФОПа" состоит из пяти шагов, которые перечислили Государственной налоговой службе (ГНС). Первым шагом является именно подача заявления о прекращении деятельности ФЛП.

Сделать это можно на портале Дія (не в приложении), понадобится электронная подпись. Нужно совершить такие шаги:

зайти на портал Дія по ссылке и авторизоваться;

и авторизоваться; если пройти по правильной ссылке, сразу откроется страница закрытия "ФОПа", нужно только нажать кнопку "Заказать";

система отобразит онлайн-форму, в ней уже будет вся ключевая информация, пользователю нужно проверить ее и подписать заявление с помощью электронной подписи;

заявление перенаправится государственному регистратору, на рассмотрение заявки ему даются сутки;

статус заявления можно проверить в личном кабинете на портале Дія.

Единственная причина, по которой могут отказать в закрытии "ФОПа" – это несоответствие сведений в заявлении данным, хранящимся в Едином госреестре. В таком случае нужно тщательно проверить информацию в заявлении и подать его повторно.

Однако подача заявления – это еще не все. Для закрытия ФОП также нужно сняться с учета в Центре обслуживания налогоплательщиков по месту регистрации. Сделать это придется уже офлайн.

Кроме того, нужно уплатить налоги и предоставить налоговую отчетность. Здесь требования различаются в зависимости от системы налогообложения "ФОПа":

всем "ФОПам" обязательно нужно уплатить единый соцвзнос (ЕСВ) за месяц, в котором закрывается "ФОП", а в течение 30 дней после этого нужно подать ликвидационную отчетность по ЕСВ (с начала года до дня закрытия), сделать это можно онлайн в кабинете налогоплательщика (авторизоваться там можно с помощью Дія.Підпис);

упрощенная система : нужно также заплатить единый налог за месяц, в котором закрывается "ФОП" (для 3-й группы – за квартал); далее следует подать декларацию за тот же период, это тоже можно сделать онлайн в кабинете налогоплательщика;

: нужно также заплатить единый налог за месяц, в котором закрывается "ФОП" (для 3-й группы – за квартал); далее следует подать декларацию за тот же период, это тоже можно сделать онлайн в кабинете налогоплательщика; общая система налогообложения: необходимо подать ликвидационную отчетность об имущественном положении и доходах, на это дается 30 дней после закрытия "ФОПа", указать нужно данные с начала года до дня закрытия "ФОПа"; через 10 дней после подачи отчетности уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор; подать такую отчетность тоже можно онлайн в кабинете налогоплательщика.

Кроме того, следует аннулировать лицензии, если они есть (например, на продажу спиртного). Также нужно закрыть бизнес-счет в банке. Для этого следует обратиться напрямую в финучреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФЛП в Украине ждут налоговые изменения. Уже 1 июля для них отменят льготную налоговую ставку в 2%.

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