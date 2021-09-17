Украинцы бросают работу и переходят в IT: как научиться "с нуля" и сколько можно заработать

Сфера IT очень сильно выделяется на украинском рынке труда. Если средняя зарплата по стране, по данным Госстата, составляет 14 345 грн (чуть больше $500), то программисты еще в начале карьеры могут получать до $2 000. Ко всему, спрос на специалистов на IT-рынке гораздо выше, чем на любом другом. Потому не удивительно, что программирование привлекает многих украинцев, которые только выбирают профессию, и также тех, кто хочет переквалифицироваться.

Как попасть в IT с нуля, если вы этому не учились, и действительно ли эта работа настолько прибыльная, как о ней говорят – узнавал OBOZREVATEL.

Если вы хотите начать карьеру в IT, но не имели с ними дела раньше, проще всего будет пойти на курсы. Они могут быть как онлайн, так и оффлайн. Курсы предлагают и образовательные компании, и IT-компании, которые непосредственно занимаются разработкой программного обеспечения.

Видео дня

Условия обучения у них очень разные. На какие-то курсы берут всех, а есть и компании, которые проводят предварительный отбор. Плату за учебу некоторые берут сразу, некоторые учат бесплатно, но есть те, кто предлагает будущему программисту отчислять в их пользу процент заработанных денег уже после трудоустройства.

Что касается самого трудоустройства, одни обещают помочь найти работу всем, другие – дают места только лучшим студентам. Время обучения также очень разное. В компаниях, с условиями которых мы ознакомились, это от 4 до 10 месяцев. Время зависит от того, учитесь ли вы весь день, или только по вечерам. Выбирайте то, что подходит больше всего именно в вашей ситуации.

Основатель и руководитель рекрутингового агентства AboutHR Марианна Гринишин, которая занимается IT-рекрутингом, отмечает, что вход в профессию через курсы достаточно быстрый. Первую работу можно найти уже через полгода. Но для этого нужно оперативно усваивать новые знания и хорошо знать английский.

"Не бывает такого, что ты часик поучился, что-то подслушал, подчитал и через полгода начал программировать. Эта профессия требует полной отдачи. Люди отдают все свое время, чтобы обучиться. И не все доходят до конца"

Чтобы в дальнейшем идти по карьерной лестнице, нужно также развивать коммуникационные навыки для работы с клиентами.

Богдан по специальности инженер космической промышленности. Сразу же после университета работал на одном из государственных предприятий. Там столкнулся с устаревшими советскими процессами, которые ему не понравились, и решил сменить сферу деятельности. Сначала пробовал себя как разработчик, прошел онлайн курс по Java-программированию, позже посещал такие же курсы от компании.

"Курсы – это хорошее решение. Они дисциплинируют. Ведь самому бывает сложно собраться и регулярно учиться. Но если человек идет на курсы и думает, что там все сделают вместо него, то это не так. Нужно самому иметь мотивацию", – подчеркнул он.

Когда отучился и начал искать работу – ему подвернулась вакансия тестировщика, на которой нужно было работать с предметной областью, которой он занимался как инженер. Перед работой ему посоветовали книгу о тестировании, тонкостям обучался уже по ходу. За четыре года из интерна Богдан стал тимлидом.

А вот Роман до перехода в ІТ несколько лет работал на железной дороге. Об этой сфере деятельности задумывался еще в университете. Сначала прошел курсы по Java на одном из сайтов, читал профильную литературу, смотрел видео на YouTube, советовался с людьми, которые уже работают в сфере. Потом решил поступить в SoftServe Academy (обучающее заведение при крупной IT-компании SoftServe).

"Первый раз я пробовал поступать где-то через 3 месяца, как начал учится программированию. Тогда знаний было еще недостаточно и я не прошел. Как мне рассказывали, компания обратила внимание на людей примерно с таким же уровнем, как у меня, но студентов профильных направлений. Я расстроился, но через полгода пошел опять и прошел", – рассказал он.

В академии Роман проучился лишь 1,5 месяца и уже попал на проект. После 4 месяцев испытательного срока перешел на позицию "джуна", а за три года работы стал Senior-разработчиком.

Но для того, чтобы поменять профессию, не обязательно проходить курсы. Есть и те, кто обучается самостоятельно. Дмитрий Риздванецкий уже два месяца занимает должность Data Science Architect в крупной международной компании по разработке программного обеспечения GlobalLogiс. Но начинал он свой путь совсем из другой сферы. Его первая специальность – организация и управление транспортом на железной дороге.

"После университета я должен был идти работать на железнодорожную станцию "башмачником", – говорит Риздванецкий. – Это тот, кто подставляет под поезда "башмаки", чтобы они не уехали из рельс. Работа так себе для человека с высшим образованием".

Дмитрий начал искать другие возможности. Некоторое время стажировался в Министерстве инфраструктуры, но места для себя не нашел. После ушел в логистику и начал работать в одной крупной ритейл-компании менеджером управления цепочками поставок. Понемногу компания автоматизировала процессы, и Дмитрий начал заниматься разработкой. На ходу изучал программирование, чтобы реализовать проекты. С этого и начался его путь в IT.

"Мне очень помогло мое первое университетское образование. Мы учили основы транспортных процессов и систем, исследование операций, нейронные сети, программирование. Я имел представление о языках программирования, математике и статистике", – отметил Дмитрий.

Гринишин подтверждает, что случаи, когда люди приходят в программирование из других сфер, достаточно частые. Среди них бывают и те, кто к программированию вообще отношения не имеет. К примеру, сама Гринишин знакома с врачом, который в возрасте 30 лет пошел на курсы Java-разработки и успешно работает в IT.

Что касается стажеров, то со слов тестировщика Богдана, их работа также оплачивается и они могут получать от $400 до $700 (на уровне средней зарплаты по стране). Если же вы успешно себя проявите и получите первую работу – ваша зарплата уже будет гораздо выше, чем в других сферах в Украине, говорит Гринишин.

Зарплаты в IT:

тестировщик: от $400 до $700

Junior – до $2000

Middle – $3000-5000

Senior – $3000-7000

"Есть рыночные вилки, их все знают. Если это Junior, его зарплата до $2 тыс. Middle – $3-5 тыс. Senior – $3-7 тыс. Но если ты работаешь плохо – тебя просто уволят и не будут держать".

В то же время Риздванецкий с утверждением, что в IT всегда зарабатывают много, не согласен. Ведь IT, это не только про именитые компании с большим штатом и количеством проектов.

"Сейчас каждая компания – это цифровая компания, – говорит он. – Куда вы не пойдете – везде есть IT, которые обеспечивают те или иные бизнес-процессы. Вы можете пойти работать системным администратором и поддерживать софт за достаточно небольшие деньги, а можете попасть в стартап и вообще иметь не зарплату, а гипотетическую долю в новой компании. Можете пойти в большой системный украинский бизнес, основная функция которого не IT, и скорее всего, там вы заработаете меньше, чем по рынку", – говорит он.

В целом, сфера IT достаточно перспективная. В Украине специалистов ищут не только отечественные, но и многие иностранные компании, потому спрос на рынке – огромный. Если вы научитесь справляться с задачами – без работы не останетесь. Но стоит понимать, что деньги с неба программистам не падают. Платить тысячи долларов тому, кто не справляется с задачей, никто не будет. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно много времени и сил вкладывать и в свое обучение, и в работу. Только тогда удастся достичь результатов.