Как подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии: в ПФУ указали на важные моменты

Трудовой стаж является важнейшим фактором при назначении пенсии. От его размера зависит право человека на тот или иной вид пенсии, а также сумма пенсионных выплат. Основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, т.е. до вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", является трудовая книжка.

Но нередко бывает, что в трудовой книжке отсутствуют записи о периодах работы до 01.01.2004 года или есть исправление, или неточные записи. В Пенсионном фонде дали разъяснение, как можно подтвердить трудовой стаж в таких случаях.

В частности, в ведомстве указывают на следующий перечень подтверждающих документов:

справки с ссылками на соответствующие приказы о принятии на работу и увольнение из работы;

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лицевые счета и сведения о начислении заработной платы (справки указанного образца согласно Порядка представления и оформления документов для назначения (пересчета) пенсий, утвержденного постановлением правления ПФУ от 25.11.2005 г. № 22-1 и копиями архивных документов);

удостоверения, характеристики, письменные трудовые договора и соглашения с отметками об их исполнении и иные документы, которые содержат сведения о периодах работы.

Чиновники ПФУ указывают на важный момент – при отсутствии перечисленных документов принимаются членские билеты профсоюзов. При этом периоды работы подтверждаются только за то время, за которое есть отметки об уплате членских взносов.

Для подтверждения стажа необходимо обратиться:

на предприятие (или к правопреемнику), где лицо работало;

если предприятие прекратило деятельность, то в архивное учреждение в той местности, где человек работал;

в органы пенсионного фонда, при условии предоставления информации о местах нахождения предприятия/учреждения, в которое необходимо направить запрос и копии документов лица, которое обратилось за назначением пенсии.

Кроме того, в пенсионном ведомстве конкретизировали, как подтверждать периоды учебы и военной службы. Так, период обучения в высших учебных, профессиональных учебно-воспитательных заведениях, учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре подтверждается:

дипломами;

удостоверениями;

свидетельствами;

справками и иными документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периодах обучения и ведомости о длительности учебы при условии, что в документах указаны данные об окончании полного учебного периода или отдельных его этапов.

Период военной службы подтверждается:

военными билетами;

справками, выданными военными комиссариатами, военными частями и учреждениями системы Минобороны, Госграницы, Главного правления командующего Национальной гвардией, Управления охраны высших должностных лиц Украины, органов управления других военных формирований, которые образуются Верховной Радой Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки;

справками архивных и военно-лечебных учреждений.

Важный нюанс - военная служба в составе действующей армии, в период боевых действий, в том числе во время выполнения интернациональных обязанностей, засчитывается в трудовой страж на основании справок военных комиссариатов, которые выдаются в порядке, который определяется Министерством обороны Украины. А вот для подтверждения службы в органах внутренних девл принимаются справки, которые выдаются в порядке, который определяется Министерством внутренних дел.

В ПФУ обращают внимание, что для анализа документов о стаже рекомендуется подать документы на оцифровывание. Для этого необходимо с помощью квалифицированной электронной подписи через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда предоставить заявление в меню "Коммуникации с ПФ", дальше выбрать вкладку "Ведомости о трудовых отношениях" и приложить скан-копии документов о стаже в цветном виде.

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