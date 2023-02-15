Как мыться при отключениях света и похолодании: чем стоит запастись украинцам
Через тривалі відключення світла (і пов'язані з ним відсутність води та інших зручностей) українці можуть втратити можливість регулярно піклуватися про свою гігієну. Зокрема, митись. Тим не менш, робити це потрібно – адже гігієна є однією з важливих закладів здоров'я, так необхідного, щоб пережити важкі часи. Вийти із ситуації допоможе, зокрема, мочалка-рукавичка.
"З нею можна помитися з мінімальним використанням води", – пояснюють фахівці Visit Ukraine. Вони зазначають: за відсутності такої мочалки можна використовувати вологий рушник.
Для догляду ж за волоссям слід придбати сухий шампунь. Як пояснюють фахівці, він допоможе волоссю довго залишатися:
- свіжим;
- візуально чистим.
Скільки запасати води
Аби мати змогу не лише стежити за гігієною, а й готувати їжу, українцям радять зробити запас води. У МВС рекомендують робити запас на 2-3 доби. Зберігати воду слід у закритих ємностях, на які рекомендується повісити відповідні бірки:
- знезаражена для пиття;
- для технічних потреб;
- для господарських потреб.
Ефективним методом знезараження води є кип'ятіння. Кип'ятити воду обов'язково потрібно для:
- пиття;
- приготування їжі.
Сам процес повинен займати 10 хвилин від початку кип'ятіння. Термін придатності знезараженої води – 1 день.
Як спати в теплі при відключеннях світла та похолоданні
Крім гігієни важливим є також сон. При відключеннях світла та похолоданні найлегше зігрітися за допомогою грілки. Якщо немає спеціальної, можна набрати в пляшку гарячу воду.
Також можна використовувати досвід туристів та купити спальник. Якщо людина в ньому не замерзає у походах, то в кімнаті також буде комфортно.
Для кращого збереження тепла вкладка для спальника має бути зі спеціальної тканини або мікрофлісу. "У подорожах його використовують як постільну білизну, а вашому ліжку він додасть кілька градусів", – йдеться у матеріалі Visit Ukraine.
Ще більше зігрітися вночі, зазначається, допоможе намет. Фахівці пояснюють: від дихання він швидко нагріється, тому спати в ньому може бути тепліше, ніж прямо в ліжку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у разі тривалих відключень світла українці можуть втратити можливість готувати їжу. Особливо ті, у кого в будинках та квартирах стоять електроплити. У зв'язку з цим важливо запастися як продуктами, які будуть одночасно ситними та легкими в приготуванні, так і відповідним обладнанням.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!