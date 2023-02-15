Как мыться при отключениях света и похолодании: чем стоит запастись украинцам

Через тривалі відключення світла (і пов'язані з ним відсутність води та інших зручностей) українці можуть втратити можливість регулярно піклуватися про свою гігієну. Зокрема, митись. Тим не менш, робити це потрібно – адже гігієна є однією з важливих закладів здоров'я, так необхідного, щоб пережити важкі часи. Вийти із ситуації допоможе, зокрема, мочалка-рукавичка.

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"З нею можна помитися з мінімальним використанням води", – пояснюють фахівці Visit Ukraine. Вони зазначають: за відсутності такої мочалки можна використовувати вологий рушник.

Для догляду ж за волоссям слід придбати сухий шампунь. Як пояснюють фахівці, він допоможе волоссю довго залишатися:

свіжим;

візуально чистим.

Скільки запасати води

Аби мати змогу не лише стежити за гігієною, а й готувати їжу, українцям радять зробити запас води. У МВС рекомендують робити запас на 2-3 доби. Зберігати воду слід у закритих ємностях, на які рекомендується повісити відповідні бірки:

знезаражена для пиття;

для технічних потреб;

для господарських потреб.

Ефективним методом знезараження води є кип'ятіння. Кип'ятити воду обов'язково потрібно для:

пиття;

приготування їжі.

Сам процес повинен займати 10 хвилин від початку кип'ятіння. Термін придатності знезараженої води – 1 день.

Як спати в теплі при відключеннях світла та похолоданні

Крім гігієни важливим є також сон. При відключеннях світла та похолоданні найлегше зігрітися за допомогою грілки. Якщо немає спеціальної, можна набрати в пляшку гарячу воду.

Також можна використовувати досвід туристів та купити спальник. Якщо людина в ньому не замерзає у походах, то в кімнаті також буде комфортно.

Для кращого збереження тепла вкладка для спальника має бути зі спеціальної тканини або мікрофлісу. "У подорожах його використовують як постільну білизну, а вашому ліжку він додасть кілька градусів", – йдеться у матеріалі Visit Ukraine.

Ще більше зігрітися вночі, зазначається, допоможе намет. Фахівці пояснюють: від дихання він швидко нагріється, тому спати в ньому може бути тепліше, ніж прямо в ліжку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у разі тривалих відключень світла українці можуть втратити можливість готувати їжу. Особливо ті, у кого в будинках та квартирах стоять електроплити. У зв'язку з цим важливо запастися як продуктами, які будуть одночасно ситними та легкими в приготуванні, так і відповідним обладнанням.

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