Кабмин ввел новый отпуск на 14 дней для родителей: кто и сколько сможет отдыхать

Кабинет министров разработал механизм получения отпуска для отцов, которые хотят получить отпуск после рождения ребенка. Также таким отпуском смогут воспользоваться бабушка или дедушка в случае, если нет отца.

Соответствующий документ принят на заседании правительства 7 июля. Так, отпуск смогут получить не только мужья, но и отцы, которые не находятся в браке с матерью ребенка, однако ведут общий быт.

Как получить отпуск:

обратиться с заявлением к работодателю;

предоставить свидетельство о рождении ребенка;

отпуск можно получить не позднее, чем спустя три месяца после рождения ребенка;

отпуск не может быть дольше 14 дней;

отпуск нельзя взять деньгами, разделить на несколько частей.

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"Отпуск назначается единоразово на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Отпуск должен быть использован работником не позже 104-го дня с момента рождения ребенка", – говорится в документе.

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