Кабмин отменил решение по доставке пенсий: как будут выдавать выплаты

Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено в постановлении №277. "Укрпочта" будет доставлять выплаты до 2023 года.

Об этом на своем сайте сообщил оператор почтовой связи. Основная причина, по которой инициативу отложили на два года, – неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений. Сейчас банкоматы есть лишь в 4% городов Украины, это значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами.

"В то время как "Укрпочта" покрывает 100% населенных пунктов и может оказать в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам", – отметили в компании. Сейчас пенсию с помощью почтальонов получает около 3,5 млн украинцев.

"До 2023 года доставку пенсий как и раньше наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения "Укрпочты". Уверен, за это время будет разработана механика, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карточки, выглядит как часть проблемы, а не решение", – прокомментировал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Напомним, с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг. Кабмин одобрил постановление, которым ввел конкурсный отбор поставщиков услуг по доставке пенсий и денежной помощи по месту жительства получателей. Сейчас их предоставляет АО "Укрпочта" на монопольных условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, минимальную пенсию в Украине хотят повысить в 2 раза. В Верховную Раду внесен соответствующий законопроект.