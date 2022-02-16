Кабмин добавил 1,5 млрд грн на выплату больничных: утвержден новый бюджет Фонда соцстраха

Доходы Фонда социального страхования в 2022 году составят 36,6 млрд гривен. Это на 2,1 млрд грн больше по сравнению с доходами Фонда в 2021 году. С учетом остатка средств на счетах учреждения суммарно его доход на текущий год составит 37,5 млрд грн. Из них 22,8 млрд грн уйдет на оплату "больничных" и "декретных", а это на 1,5 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом.

Такие цифры заложены в бюджет Фонда соцстраха, который утвержден Кабинетом министром в среду, 16 февраля. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Согласно пояснительной записке к документу, такой бюджет является бездефицитным и сбалансированным. Однако в том варианте, в котором он был одобрен правлением Фонда соцстраха после финальной доработки, дефицит составлял 2 млрд грн.

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В свою очередь, согласно Закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", в случае одобрения правлением Фонда несбалансированного проекта бюджета Фонда, Минсоцполитики и Минфин подают на утверждение Кабмина проект бюджета на бездефицитной основе. Другими словами, чиновники министерств увеличили доходы и одновременно пересмотрели расходы, чтоб добиться сбалансированности бюджета.

Вместе с тем, авторы документа не исключают возможность возникновения задолженности по страховым выплатам безработным в сумме около 1,4 млрд грн. Это может быть связано с прогнозируемой СНБО новой волной COVID-19. В таком случае Фонду понадобится государственная финансовая поддержка.

Основные доходы Фонда в 2022 году будут формироваться на счет взносов застрахованных лиц – 36,1 млрд грн. А вот расходы распределятся таким образом:

материальное обеспечение и социальные услуги ("больничные" и "декретные") – 22,8 млрд грн ( +1,5 млрд грн по сравнению с предыдущим годом);

страховые выплаты – 12,2 млрд грн ( +1,4 млрд грн );

страховые расходы на медицинскую и социальную помощь – 591 млн грн ( +38 млн грн );

страховые выплаты медработникам госбольниц, ставших инвалидами вследствие заболевания COVID-19, или их семьям, в случае смерти медиков – 252 млн грн (расходы уменьшены на 104 млн грн);

административно-хозяйственные затраты – 1,54 млрд грн ( +12 млн грн )

затраты, связанные с обязанностей страховщика- 40,7 млн грн (расходы уменьшены на 0,5 млн грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменится продолжительность выплаты "больничных" за счет работодателя – с 5 до 7 дней. Другими словами, за счет средств Фонда социального страхования теперь будут оплачиваться только серьезные болезни, начиная с 8-го дня нетрудоспособности.

Кроме того, ужесточится контроль за выдачей медзаключенией – врачей, которые незаконно подделают "больничный", начнут штрафовать. Такие новшества предусмотрены законопроектом № 6171, который внесен в парламент Кабинетом министров 12 октября прошлого года.