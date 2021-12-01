"Укрзалізниця" изменила расписание поездов: кто может пропустить отправление

"Укрзалізниця" изменила график движения "Дунайского экспресса". Этот поезд перевозит пассажиров по маршруту Одесса – Измаил и назад. По новому графику поезд будет проводить в пути на 30 минут меньше. Помимо этого, в конце декабря будет запущен новый поезд – "Лыжный экспресс", сообщением Киев – Славское. Он будет курсировать во время зимних праздников.

Изменения вступают в силу уже 2 декабря 2021 года (для отправки с Одессы) и 3 декабря (для отправки с Измаила). Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Расписание "Дунайского экспресса" изменено. "Укрзалізниця" сделала график курсирования поезда между Одессой и Измаилом более удобным и быстрым. Время в пути сокращено на 30 минут", – говорится в сообщении.

Согласно новому расписанию, со 2 декабря 2021 поезд №7002/7001 Одесса – Измаил будет отправляться из Одессы в 18:26. В Измаил он будет прибывать в 22:36. Время в пути будет составлять 4 часа и 10 минут.

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С Измаила поезд с 3 декабря будет отправляться в 06:00. В Одессу прибывать он будет в 10:12. Время в пути будет составлять 4 часа и 12 минут.

Помимо этого, на период зимних праздников "Укрзалізниця" назначила курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев – Славское. Он будет курсировать:

с 24 по 30 декабря 2021 года;

2, 6 и 8 января 2022 года.

"Поезд №745/746 Киев – Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50", – сообщает компания.

При этом там отмечают: на пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на ряде станций. Речь идет о:

Святошино;

Коростене;

Львове;

Стрые;

Сколе.

Также перевозчик запускает 12 пар скоростных поездов. Курсировать они начнут уже 12 декабря.

Карту движения новых поездов по Украине опубликовала пресс-служба "Укрзалізниці". Пассажирские составы будут курсировать по следующим маршрутам:

№722/721; 724/723; 726/725 Киев – Харьков – Киев;

№732/731 Киев – Запорожье – Киев;

№734/733 Киев – Покровск – Киев;

№712/711 Киев – Константиновка – Киев;

№740/739 Киев – Кривой Рог – Киев;

№763/764 Киев – Одесса – Киев;

№747/748 Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;

№743/744 Дарница (Киев) – Львов – Дарница (Киев);

№715/716 и 705/706 Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрзалізниця" запускает поезд по самому длинному маршруту: Мариуполь – Рахов. Маршрут охватывает 12 областей, а его протяженность составляет 1806 км.

Кроме того, компания отменила оформление проездных документов на бланках заказа для электричек. Ранее пассажиры после покупки билетов через официальный сайт получали на электронную почту бланк заказа, который нужно было обменять в кассе на проездной документ. Теперь этот процесс упрощен.