Из-за ошибки банка украинец потерял купленный в США автомобиль: что произошло

Украинец обратился в Ощадбанк для SWIFT-перевода денег в США за доставку автомобиля. После оплаты комиссии и спустя нескольких недель оказалось, что деньги таки не были доставлены из-за ошибки сотрудников украинского банка. В итоге средства в Штаты переведены не были, свои деньги клиент забрал с трудом, а комиссию ему не возместили.

Как утверждает пользователь rustem88 на сайте "Минфин", спустя 10 дней после оплаты комиссии за перевод (1%), получатель заявил, что средства до сих пор не получил, в банке это подтвердили. Ошибка прошла с пометкой "Недостаточно информации".

Клиент предоставил дополнительные данные для осуществление перевода: наименование судна, номер контейнера, VIN-код автомобиля (он был вписан и в первый раз). Спустя еще 7 дней банк вернул платеж с аналогичной пометкой.

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После этого, как утверждает клиент, он обратился к кассиру Ощадбанка с вопросом касательно VIN-кода, но тот ответил: "А что, надо было указывать VIN-код?". После внесения такого уточнения снова был отправлен запрос.

Еще через неделю кассир сообщил, что перевод отправлен не был и попросил забрать деньги из банка. Интересно, что клиент с трудом получил их. По его словам, средства сначала не отдавали и попросили подождать, пока пройдет проверка службы безопасности. Спустя 2 часа деньги все-таки вернули, но комиссию не возместили (407 грн).

Отметим, это не первый случай, когда банки могут блокировать переводы или счета граждан по разным причинам. Ранее сообщалось, что ПриватБанк заблокировал договоры и закрыл все счета клиента, тем самым практически лишив его 400 тыс. грн. Деятельность была оформлена на "ФОП", а на счетах было большое количество транзитных денег.

Несмотря на предоставление документов банку, счет был заблокирован. И это не единственный случай в Украине – подобная ситуация грозит и клиентам других банков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине банки все чаще блокируют переводы и счета граждан. Чаше всего это делают при обнаружении сомнительных операций. К примеру, если обычно украинец ежемесячно тратит 10 тыс. грн, а теперь хочет провести платеж на 50 тыс. грн.