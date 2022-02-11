Интернет-мошенники украли у жителей Украины почти 1 миллиард грн за время пандемии

За два года пандемии интернет-мошенники украли у жителей Украины 736,6 млн грн. А отдельно в 2021-м – 484,6 млн грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в сервисе оъявлений OLX. Отмечается: летом-2021 количество украинцев, столкнувшихся с мошенничеством во время онлайн-шоппинга, увеличилась более, чем вдвое – с 22% до 45%. А средний чек потерь составил 4 750 грн.

Схем обмана во время онлайн-шоппинга существует несколько. В часности:

подписка – на платформе выставляют объявления несуществующего товара, часто по очень привлекательной цене или со скидкой. Потенциальный покупатель откликается на предложение и мошенник путем манипуляций и давления склоняет жертву к полной или частичной предоплате.

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"Получив деньги на карточку, псевдопродавец исчезает. Часто в этой схеме злоумышленник может какое-то время уверять человека, что скоро отправит посылку или убеждает, что он в пути и даже отправить поддельный скриншот службы доставки", – рассказали в компании;

фишинг – это целенаправленная атака на пользователя, который покупает или продает товары, заказывает услугу или доставку онлайн. Задача мошенника – притвориться продавцом или покупателем (в зависимости от ситуации), втереться в доверие и получить платежные данные, а значит и доступ к счету.

"Общение чаще всего происходит вне платформы. Главная задача – отправить жертве ссылки на фишинговый сайт, которое может визуально копировать платежную страницу любой компании или являться сайтом-клоном известной платформы", – отмечают в компании.

При этом там отметили: указывая в подробной форме номер карты, срок ее действия, CVV, а иногда и баланс, жертва фактически передает свой счет под полный контроль мошенника. А также теряет все свои денежные средства или становится заложником кредитов;

оплата с поддельным чеком – покупатель-мошенник отправляет за товаром курьера или таксиста и обещает перевести деньги на карту или через терминал. Перевод якобы поступает с задержкой, а чтобы водитель не ждал, покупатель просит отдать товар сразу, подтверждая перевод поддельным скриншотом, "квитанцией" из терминала пополнения или SMS от имени банка. В результате продавец-жертва остается без товара и без денег;

получение заказа с доставкой по подложным документам – мошенник под видом продавца размещает товар и предлагает оформить покупку через услугу доставки. После – отправляет пустую посылку на отделение покупателя и просит в соцсетях любого незнакомца срочно забрать отправку за небольшую плату. Таким образом, покупатель не получает обещанного товара, а деньги с его счета списываются.

Как обезопасить себя от онлайн-мошенников

Существует несколько правил, соблюдение которых позволит не стать жертвой интернет-мошенников. В частности:

обсуждать детали соглашения только в чате официального сайта или приложении, где вы планируете покупать или продавать товар;

не переходить в другие мессенджеры и по посторонним ссылкам, которые вам присылают потенциальные покупатели или продавцы;

всегда проверять адрес сайта, на котором договариваетесь о покупке/продаже;

не доверять полученным скриншотам, ведь их можно подделать;

никому не сообщать трехзначный CVV-код на обратной карте, баланс карты и срок ее действия, коды-подтверждения от банка в SMS. Единственное, что можно указывать при сделке – 16-значный номер карты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что аферисты играют на доверчивости жителей разных регионов Украины и легко их обманывают. И если одним мошенникам требуется для этого личный контакт, то другие "работают" удаленно – зачастую находясь за сотни километров от своих жертв. О том, какие схемы используют преступники и как уберечься, – читайте в материале.