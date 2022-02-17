Индексация пенсий в Украине: что это, как проходит и кому повысят выплаты в 2022-м

Индексация пенсии – это механизм повышения на определенный коэффициент. Он позволяет частично или полностью возмещать подорожание потребительских товаров и услуг в государстве.

О том, что такое индексация пенсии, какая минимальная сумма повышения и кому повысят выплаты в 2022 году – читайте в материале OBOZREVATEL.

Индексация в Украине проводится автоматически – обращаться в Пенсионный фонд (ПФ) не нужно. Чтобы узнать сумму повышения, нужно использовать индивидуальный коэффициент заработка, который можно узнать через ПФ.

Показатель средней зарплаты в Украине, который применяется для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% инфляции и 50% среднего годового роста (средней зарплаты) за последние 36 месяцев.

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Индексацию пенсий не проводят для тех, кому выплаты назначены по другим законам: военным, ученым, госслужащим и другим. Кроме того, повышают только расчетный размер выплат. И если ее размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть. Также не повысят выплату тем украинцам, которые вышли на пенсию после 2019-го.

Стоит отметить, что по результатам перерасчета увеличение пенсий у каждого разное. Размер повышения рассчитывается в зависимости от страхового стажа и показателя зарплаты, учитываемого при исчислении пенсий. А эти показатели у каждого индивидуальные.

То есть чем больше у пенсионера страховой стаж и выше индивидуальный коэффициент зарплаты, тем больше будет повышение пенсии. Минимальная сумма повышения – 100 грн. В случае если рассчитанное повышение не достигает минимальной суммы, то устанавливается доплата в сумме, которой не хватает до 100 грн.

В 2022 году в Украине будет 5 пересчетов пенсий. Массово будут пересчитывать выплаты дважды: с 1 марта неработающим пенсионерам и с 1 апреля – работающим.

В марте планируется индексация для пенсионеров в возрасте от 75 лет. Тем насчитают по 400 грн. В июле и в декабре выплаты вырастут из-за увеличения прожиточного минимума. В октябре также доплаты получат пенсионеры в возрасте от 70 лет: по 300 грн.

Для того, чтобы узнать свой размер пенсии, необходимо узнать расчетный размер выплаты. Точно подсчитать его может только ПФ, но многие пенсионеры знают ключевые показатели: свой стаж, коэффициент заработка. Этого будет достаточно.

У большинства украинцев, вышедших на заслуженный отдых, пенсия рассчитана с учетом средней по стране зарплаты в 5426,6 грн. Так, если у вас есть 28 лет стажа и зарплата была в два раза выше средней (коэффициент 2,0). В таком случае расчетный размер пенсии составляет 3 038,8 грн.

Именно эту цифру и повысят на 14% – на 425,4 грн до 3 464,2 грн. Допустим, что вы женщина и у вас есть 35 лет стажа, коэффициент заработка составляет 2,0. В таком случае расчетный размер выплаты составляет 3 798,6 грн. Однако "на руки" вы получаете 3 895,3 грн (96,7 грн доплачивают за стаж).

И повышать будут не всю пенсию (3 895,3 грн), а только ее расчетный размер (3798,6 грн). Прибавка составит 531,8 грн. Еще один случай. Если вы получали зарплату, размер который равен средней, имеете 30 лет стажа, то расчетная пенсия составляет 1 627,9 грн, но "на руки" вы получаете 1934 грн – прожиточный минимум для нетрудоспособного.

После индексации расчетного размера пенсии ее размер составит всего лишь 1 855,8 грн, то есть ее размер будет меньше фактического, поэтому пересматривать выплату не будут.