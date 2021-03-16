Хлеб станет 'рекордсменом' подорожания в Украине, – эксперт

В Украине хлеб продолжит дорожать к следующему урожаю. Именно хлеб может стать "рекордсменом" по подорожанию в 2021-м. Цена может стабилизироваться не ранее июля.

Об этом OBOZREVATEL рассказал председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, сейчас цена на зерновые и так достаточно высокая для мирового рынка, потому хлеб может стать "рекордсменом" по подорожанию в этом году.

"На хлеб очень существенно влияет повышение стоимости зерновых. Эта тенденция сохранится к следующему урожаю. Где-то в июле мы с вами увидим, будет ли этот тренд продолжаться. Может случиться так, что продукция, сделанная из пшеницы и других зерновых, начнет дешеветь. Это возможно, при условии, что будет хороший урожай в мире и пандемия пойдет на спад. Тогда хлеб может упасть в цене на 10-15% за второе полугодие", – сказал Дорошенко.

Кроме того, от стоимости зерна будет зависеть и цена на другие крупы. Однако некоторые ключевые продукты уже скоро могут подешеветь. Цена на сахар может упасть, если производители смогут импортировать сырье для производства тростникового сахара. Также к лету мы можем ожидать уменьшения цен на молочную продукцию.

Напомним, в Украине в феврале 2021-го подорожали алкоголь и сигареты. Так, пиво отечественных марок в прошлом месяце стоило 18,06 грн за 0,5 л, а еще в январе 17,93 грн.

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