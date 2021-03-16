Хлеб станет "рекордсменом" подорожания в Украине, – эксперт
В Украине хлеб продолжит дорожать к следующему урожаю. Именно хлеб может стать "рекордсменом" по подорожанию в 2021-м. Цена может стабилизироваться не ранее июля.
Об этом OBOZREVATEL рассказал председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, сейчас цена на зерновые и так достаточно высокая для мирового рынка, потому хлеб может стать "рекордсменом" по подорожанию в этом году.
"На хлеб очень существенно влияет повышение стоимости зерновых. Эта тенденция сохранится к следующему урожаю. Где-то в июле мы с вами увидим, будет ли этот тренд продолжаться. Может случиться так, что продукция, сделанная из пшеницы и других зерновых, начнет дешеветь. Это возможно, при условии, что будет хороший урожай в мире и пандемия пойдет на спад. Тогда хлеб может упасть в цене на 10-15% за второе полугодие", – сказал Дорошенко.
Кроме того, от стоимости зерна будет зависеть и цена на другие крупы. Однако некоторые ключевые продукты уже скоро могут подешеветь. Цена на сахар может упасть, если производители смогут импортировать сырье для производства тростникового сахара. Также к лету мы можем ожидать уменьшения цен на молочную продукцию.
Напомним, в Украине в феврале 2021-го подорожали алкоголь и сигареты. Так, пиво отечественных марок в прошлом месяце стоило 18,06 грн за 0,5 л, а еще в январе 17,93 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине в 2021-м все продукты питания подорожают на уровень инфляции. Однако подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар вырастут в цене существенно выше, до 15% от их стоимости на начало года.
В Украине с ноября 2020 года цены на бензин выросли в среднем на 25,4%, а дизель – 22,7%. Прогнозы экспертов касательно цен не слишком оптимистичны. В лучшем случае они стабилизируются на высоких отметках, а в худшем – увидим продолжение подорожания.