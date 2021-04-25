Гетманцев требует от украинцев занести все накопления в банк и заплатить новый налог

Украинцев обяжут отнести в банк все наличные деньги, которые они накопили, и заплатить с них 5% налога. Причем заплатить придется, даже если эти деньги были накоплены с официальных доходов, с которых уже уплачены все отчисления. Такая норма содержится в законопроектах о "налоговой амнистии", которые разработал глава "налогового" Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, пишет Судебно-юридическая газета.

"У нас за 30 лет, к сожалению, сложилась ситуация, при которой граждане без контроля накопили средства", – так прокомментировал нововведение идеолог законопроектов Гетманцев. И пояснил, что таким образом власть дает людям шанс уйти "в белую" и закончить практику уклонения от налогообложения.

При этом Гетманцев никак не комментирует, почему украинцы обязаны будут платить "дань" государству за легальные средства – которые фактически в рамках "налоговой амнистии" приравниваются к заработанным с нарушением закона (о чем пишет в своем выводе к законопроекту и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады).

Избежать декларирования не получится: покупки на сумму свыше 50 тыс. грн будут требовать верификации, то есть доказательств, что деньги задекларированы. А касается нововведение не только наличных денег, но и активов – за них, правда, предлагают уплатить уже 9% стоимости. То есть, если у человека есть квартира, но он не сможет доказать, что купил ее за легальные средства (например, если деньги подарили родители, но документов нет) – придется раскошелиться.

Интересный момент: народным депутатам, в число которых входит Гетманцев, и чиновникам не нужно нести деньги в банк и платить "налог". А зря, потому что на таких, как автор законопроекта, бюджет смог бы неплохо заработать. Так, в своей декларации за 2020 год Гетманцев указал "наличку" в 40 тысяч евро, 35 тысяч долларов и 287 тыс. грн. Мать Гетманцева имеет наличными 216 тысяч долларов, а также 650 тысяч долларов - их его мать одолжила третьему лицу (указан в декларации как "Мержех Родріг Еліас"). Также у владении семьи Гетманцевых – огромное количество недвижимости – квартиры, жилые дома и земельные участки.