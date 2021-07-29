Гетманцев рассказал, на сколько в Украине выросла средняя зарплата

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что размер средней номинальной заработной платы в июне 2021 года в Украине составил 14 313 грн. Это в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы, которая составляет 6 000 грн.

По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6%. Об этом Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что относительно июня 2020 года размер средней зарплаты вырос на 23,6%.

"В свою очередь, индекс реальной заработной платы в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года составил 105,8%, а год к году – 112,9%", – резюмировал Гетманцев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, зарплаты украинцев в 2021 году будут расти, но ситуация с безработицей в стране не изменится. При этом, как уточняет бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, динамика роста зарплат не будет сильно отличаться от предыдущих лет.