Где платят больше тысячи евро в Украине: названы лучшие сферы для работы

В Украине среднюю зарплату больше тысячи евро (34 тыс. грн) получают сотрудники сферы недвижимости. На втором месте по уровню заработной платы оказалось сельское хозяйство (24,3 тыс. грн).

Об этом говорится в данных статистики портала trud.ua. Среди популярных сфер меньше всего платить в гостинично-ресторанной сфере и туризме – в среднем немного более 15 тыс. грн.

Уровень зарплат в Украине:

Недвижимость 34 447

Сельское хозяйство 24 342

Строительство 22 024

Транспорт/Автосервис 20 858

Производство 18 694

Жилищное коммунальное хозяйство 18 616

Другие рабочие профессии 17 433

Домашний персонал 16 794

Маркетологи/Специалисты по PR 16 082

Туризм/Гостиницы/Рестораны 15 058

За последний год ухудшилась лишь ситуация в сферах, которые больше всего страдают от локдаунов. Частично упали зарплаты работников сферы временного размещения и организации питания. А наиболее резкое уменьшение зарплат – в сфере авиационного транспорта. Если сравнить с 2018-м годом, то средняя зарплата здесь упала более чем на 40% и пока границы остаются закрытыми, ситуация с зарплатами в авиации не улучшится.

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