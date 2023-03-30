Франция отказалась выдавать Украине олигарха Жеваго – СМИ

Франция отказала Украине в экстрадиции олигарха Константина Жеваго. Соответствующее решение принял суд города Шамбери. Причина – война, из-за которой, по мнению французов, Украина не сможет гарантировать основные свободы во время судебного процесса над Жеваго.

Видео дня

Об этом сообщает Le Dauphine. Там отметили: прокуратура же "не возражала против его экстрадиции".

"Следственная палата вынесла отрицательное заключение об экстрадиции Жеваго. Там считают, что Украина пребывая в состоянии войны и неопределенной ситуации, не в состоянии обеспечить гарантирующий основные свободы суд", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Жеваго обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупных размерах и отмывании денег с отягчающими обстоятельствами, совершенных в период с 2007 по 2013 год. Подозрение в уголовном производстве ему объявили в сентябре 2019 года, однако тогда олигарх тогда не явился на допрос в ДБР, уехав за границу.

Речь идет об уголовном производстве по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". На сегодняшний на его имущество наложили арест.

В июле 2021 года Жеваго была заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 27 декабря 2022 года на элитном курорте Куршевель он задержан.

После этого – 5 января – французский суд постановил выпустить Жеваго залог. А 2 февраля Апелляционный суд Шамбери отложил рассмотрение дела о его экстрадиции. Причиной сталоотсутствие необходимых документов, которые должны были прислать из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине арестовали вертолет Жеваго. Суд принял решение на основании материалов, собранных следователями Государственного бюро расследований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!