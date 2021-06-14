Евросоюз изменил правила ввоза и вывоза налички: что надо знать путешественникам

С 3 июня 2021 года в странах Европейского Союза начали действовать новые правила ввоза и вывоза наличных денег, ценных бумаг и вещей. При этом определение "наличных" расширено за счет включения в данный термин некоторых других ценных предметов.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. В частности отмечается, что новые правила внедрены в рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Теперь все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие с нее, обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах на сумму 10 тысяч евро или более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства, а также задерживать незадекларированные наличные деньги.

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Под новые правила ЕС подпадают не только наличные суммой 10 тыс. евро и более (либо эквивалент в другой валюте), а также и "другие ценные предметы, включенные в новое понятие наличных денег". В частности, к таким ценным предметам отнесены:

банкноты и монеты (включая валюту, которая сейчас вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке);

инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы;

золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;

золотые слитки, самородки или комки с содержанием золота не менее 99,5%.

Таможенные органы теперь могут также требовать представления декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером. В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущее использование наличных.

Важным новшеством является то, что новые правила разрешают таможенным органам действовать в отношении сумм и меньше 10 тысяч евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.

В своем сообщении Европейская Комиссия не указала, какие конкретно ждут штрафы возможных нарушителей, однако отметила, что каждая страна-член ЕС может применять свои собственные санкции. В некоторых странах Евросоюза также есть национальные положения, регулирующие перевозки наличных между государствами-членами ЕС или даже внутри одной страны.

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