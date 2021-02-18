У Зеленского сказали, сколько украинцев смогут растаможить "евробляхи" по льготе

Механизмом льготного оформления машин с европейской регистрацией, который должны ввести в действие в Украине, смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Пресс-служба указала, что глава страны Владимир Зеленский поддерживает решение народных депутатов Верховной Рады по законопроектам №4643-д и 4644-д, Напомним, документы приняли за основу 259 и 293 голосами нардепов соответственно, большинство из которых – "слуги народа".

Президент подчеркнул, что неоднократно призывал парламентариев разработать и принять доступный механизм растаможки автомобилей, импортируемых из Европы.

"Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой – защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное – позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения", – сказал Зеленский.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал процедуру, которая предлагается в новых правилах, "простой и понятной".

"Формула растаможки не зависит от стоимости машины, не учитывается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро", – сказал министр.

Отметим, проекты законов (№ 4643-р, № 4644-д) предлагают:

Льготную ставку на растаможку транспортных средств, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года, на уровне не выше 1 тыс. евро.

На льготный период дается 180 дней с момента вступления в силу законов.

Под действие законов будут попадать все "евробляхи", произведенные после 1995 года, которые соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-2.

Можно растаможить одно авто одной категории на одного человека (например, одно легковое, одно грузовое, один прицеп).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине владельцам автомобилей на иностранных номерах позволят растаможить их за тысячу евро. В Раде пояснили детали инициативы.