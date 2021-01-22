"Евробляхерам" хотят дать еще один шанс: названа возможная стоимость растаможки

В Украине максимальную стоимость растаможки для авто, которые ввезли до конца 2020 года и не узаконили (евробляхи), хотят снизить до уровне не более 1000 евро.

Максимальную ставку предлагают зафиксировать в новом законопроекте, который Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу, сообщает Укринформ.

По словам заместителя председателя комитета Александра Ковальчука, наработаны два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Они предусматривают единый подход к растаможиванию автомобилей без каких-либо льгот и исключений, касающихся всех транспортных средств, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушением таможенных правил, а также направлены на пополнение бюджета и облегчение работы правоохранительных органов.

Предлагается предоставить возможность растаможивания автомобилей, ввезенных с нарушением таможенных правил в течение 180 дней по ставке, не превышающей 1000 евро. Полученные средства парламентарии предлагают направить на вакцинацию от COVID-19.

Основные положения:

только для так называемых "евроблях", ввезенных в 31.12.2020;

срок действия закона – 180 дней с момента принятия;

одно авто одной категории на одного человека (одно легковое, одно грузовое, один прицеп)

авто должны соответствовать стандарту "Евро-2" или выше;

8500 грн "добровольного взноса";

авто можно будет просто вывезти его за пределы Украины, уплатив 8500 грн.

Стоимость растаможки:

Пошлина – ноль;

Акциз – новая формула, которая учитывает возраст авто, тип топлива и объем двигателя;

НДС 20% насчитывается на акциз, а не на стоимость авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.