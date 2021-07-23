Доллары в Украине отказываются принимать в банках и обменниках: как ужесточили правила

Украинские банки все чаще отказываются принимать проблемные купюры иностранной валюты. Виной всему ужесточение требований иностранных банков-эмитентов и финмониторинг.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал финансовый аналитик, советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий. По его словам, проблема с ветхой валютой существовала всегда, но в последнее время правила ее приема действительно ужесточились. Очень много такой валюты было передано в период 2014-2016-го из неподконтрольной части Донбасса и она до сих пор находится на рынке.

"Когда банки уезжали, они не могли оперативно забрать эмиссию, – рассказывает Невмержицкий, – ее обливали красками, делали дырки, чтобы она была непригодной. Потом такая валюта попадала в руки "нехорошим людям". В это же время многие центробанки мира ужесточили проверку банкнот: не ворованные ли они, не задействованы в каких-то незаконных операциях. Тут же возникает вопрос финансового мониторинга. Откуда взялась эта валюта? Не от торговли ли оружием, наркотиками и так далее? Потому на фоне двух этих ужесточений параметров работа с ветхими банкнотами превращается в проблему".

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НБУ решить проблему с валютой не может, ведь не является его банком-эмитентом. Он работает только с гривной. Что же касается финмониторинга в целом, от которого ранее пострадали многие украинцы, то с ним, по словам Невмержицкого, клиенты уже научились работать и часто понимают, что хотят от них банки. Но эксперт подчеркивает, если вы не предоставляете банку корректную информацию о своем положении еще на этапе открытия счета, заблокировать могут даже незначительную сумму. Попасть под блокировку может абсолютно каждый, кто дезинформирует банк:

"На любую транзакцию у вас должен быть ответ: почему она происходит. Когда вы открываете счет в банке, вас попросят заполнить анкету, в частности обозначить, зачем он вам нужен, какой объем операций будет по нему проходить, ваше финансовое состояние. Когда вы пишете о том, что на этот счет будете получать зарплату, к примеру 50 тыс грн, а в это время на этот счет начинают прилетать транзакции от физлиц с разных уголков страны по 5 тыс грн – банк безусловно это останавливает".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать доллары из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо к финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.