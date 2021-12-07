Добраться в Польшу станет легче: "Укрзалізниця" уже скоро запустит 2 новых поезда

"Укрзалізниця" запустила 2 новых поезда в Польшу. Ездить они ежедневно будут со Львова в Перемышль.

По информации компании, запуск рейсов состоится 22 декабря 2021 года. В частности:

поезд №27/28 будет отправляться со Львова в 19:15 и прибывать в конечную станцию в 21:05. С Перемышля отправление – в 06:56, прибытие во Львов – в 10:32;

поезд №19/20 будет отправляться со Львова в 04:13 и в Перемышль будет прибывать в 6:03. С Перемышля отправление – в 21:50, прибытие во – Львов в 01:26.

При этом в компании отмечают, что украинцы могут использовать эти рейсы не только, чтобы добраться в Польшу, но и для пересадки на поезда в другие европейские города. В частности, в Прагу (Чехия) и БЕрлин (Германия).

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По состоянию на 7 декабря, стоимость билетов на анонсированные поезда в сеть не выложена. Однако на сайте "Укрзалізниці" указана стоимость билетов на поезд № 089 Л Львов – Перемышль.

Рейс 23 декабря будет отправлен со Львова в 16:20 и в Перемышль придет в 18:19. Стоимость билета в сидячем 1 классе составляет 390,3 грн.

Согласно информации Министерства иностранных дел, для въезда в Польшу украинцы должны иметь один из документов. В частности:

сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19 (заверенный соответствующим цифровым QR-кодом ЕС);

цифровой сертификат о полном цикле вакцинации зарегистрированными в ЕС препаратами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson), заверенный соответствующим цифровым QR-кодом, или справку на английском или польском языках с указанием вакцинации разрешенным в ЕС препаратом, если с момента получения второго дозы прошло по крайней мере 14 дней;

цифровой сертификат или другой подтверждающий документ (на польском или английском языке) о перенесенном заболевании COVID-19 не ранее чем за 180 дней до дня пересечения границы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрзалізниця" запускает поезд по самому длинному маршруту: Мариуполь – Рахов. Маршрут охватывает 12 областей, а его протяженность составляет 1806 км.