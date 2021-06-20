Для некоторых украинцев изменили правила по выплате кредитов: кого коснется

Для украинцев из зоны проведения АТО/ООС изменили условия по выплатам кредитов. Соответствующий Закон подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским и вступил в силу 16 июня.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины". Им вносятся изменения в Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" с целью восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных средств.

Закон отменяет запрет начислять пеню и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, проживающие на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов). Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которые после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшение размера процентов и штрафов.

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Таким образом, украинцы, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеющие задолженность по кредитам, взятым до мая текущего года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.

Также, согласно документу, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположенной в зоне проведения АТО/ООС. При этом останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но в то же время упростит доступ граждан, владеющих недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в том числе государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", - объяснили ранее в Офисе президента.

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