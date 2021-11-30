Декабрь будет месяцем роста цен – в Украине ожидается подорожание самых популярных продуктов

Подсолнечное масло подорожает в Украине уже в ближайшие дни. Помимо этого, в экспертной среде прогнозируют, что декабрь 2021 года будет месяцем роста цен – поскольку подорожают самые популярные среди украинцев продукты.

Об этом рассказал УНН директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин. При этом он подчеркнул: рост цены составит 7-8%.

"Однозначно будет расти стоимость подсолнечного масла. Плюс 7-8% на масло в ближайшее время мы точно увидим", – сказал Пендзин.

Кроме того, по его словам, стоит ожидать подорожания и других продуктов. В первую очередь тех, на который есть большой спрос.

"Декабрь будет месяцем роста цен. Перед праздниками у нас, как правило, появляется ажиотажный спрос, особенно на продовольственную группу", – отметил эксперт.

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В сентябре-октябре 2021 года в Украине было произведено на 13,5% меньше подсолнечного масла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В то же время, по ожиданиям, уже в скором времени цена на литр масла может перевалить за 100 грн.

В ассоциации "Укролияпром" снижение производства объясняют, в первую очередь, сдерживанием продаж семян подсолнечника сельскохозяйственными производителями в ожидании роста цен на данное сырье. Подтверждением этому являются два фактора:

значительный рост запасов у производителей подсолнечника;

уменьшение экспорта подсолнечного масла в этот период на 14,2%.

Цена же на подсолнечное рафинированное масло для украинцев может вырасти как минимум до 100 грн за литр. Это может произойти из-за подорожания энергоносителей и цен на газ.

Как отметил Станислав Таршин, владелец компании "ГрадОлия" и член "Украинского Совета бизнеса" в комментарии UBR.ua, цена природного газа для предприятий резко выросла осенью 2021 года.

По словам эксперта, речь идет о подорожании почти в 2,5 раза. Из-за таких факторов, как спрогнозировал специалист, для компаний масложировой отрасли себестоимость производства может возрасти на 5-10%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мировые цены на кофе побили 10-летний рекорд. Из-за этого оно подорожает и при продаже в рознице. По прогнозам экспертов, ожидать повышения стоимости чашки кофе стоит уже в ближайшие дни.

"По состоянию на середину ноября цена кофе на бирже взлетела до максимальной за последние 10 лет отметки. Причинами рынок назвал небывалые заморозки на кофейных плантациях в Бразилии, а также многократно подорожавшую логистику", – говорится в материале UBR.ua.

Там отмечают: из-за случившегося цены на свою продукцию подняли и другие страны. Ведь дефицит бразильского кофе вызвал ажиотаж на их продукт.