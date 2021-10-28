COVID-сертификаты по $250: как турагентство в Украине наваривалось на подделке документов

В Чернигове в туристическом агентстве клиентам предлагали купить сертификат без прохождения вакцинации. Некоторые украинцы специально обращались в компанию только за поддельными документами, хотя никуда не собирались ехать. Цена одного поддельного COVID-сертификата составила для $250.

Схему организовала 52-летняя владелица турагентства. Только за последние два месяца прибыль ее и нескольких медиков превысила 500 тыс. грн, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области.

Владелица туристического агентства сговорилась с черниговским врачом и медсестрой. Последние, в свою очередь, вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры.

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Медработники выдавали заверенные подписями и печатями бумажные COVID-сертификаты. А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение Дія также подтверждало наличие сертификата. Так, лишь за один день в среднем изготовляли до 20 фальшивых сертификатов.

"Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.

В стране почти каждый день полиция фиксируют случаи, когда украинцы подделывают сертификаты. К примеру, в Сумах правоохранители разоблачили врача семейной медицины, который продавал фиктивные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 с внесением сведений в информационную систему. За время противоправной деятельности успел подделать около 200 свидетельств.

Как выяснили следователи, такую ​​противоправную деятельность по выдаче свидетельств без прививки организовал житель Сум. Клиентов искал через мессенджеры. После получения денег на банковскую карточку - врач сразу передавал данные лиц медработнице, чтобы внести их в информсистему Национальной службы здоровья. Впоследствии у таких граждан документы о вакцинации от COVID-19 появлялись в мобильном приложении Дія.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Хмельнитчине правоохранители разоблачили торговцев COVID-сертификатами о вакцинации. В противоправной схеме был задействован врач одного из медицинских учреждений региона.