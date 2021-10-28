COVID-сертификаты по $250: как турагентство в Украине наваривалось на подделке документов
В Чернигове в туристическом агентстве клиентам предлагали купить сертификат без прохождения вакцинации. Некоторые украинцы специально обращались в компанию только за поддельными документами, хотя никуда не собирались ехать. Цена одного поддельного COVID-сертификата составила для $250.
Схему организовала 52-летняя владелица турагентства. Только за последние два месяца прибыль ее и нескольких медиков превысила 500 тыс. грн, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области.
Владелица туристического агентства сговорилась с черниговским врачом и медсестрой. Последние, в свою очередь, вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры.
Медработники выдавали заверенные подписями и печатями бумажные COVID-сертификаты. А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение Дія также подтверждало наличие сертификата. Так, лишь за один день в среднем изготовляли до 20 фальшивых сертификатов.
"Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.
В стране почти каждый день полиция фиксируют случаи, когда украинцы подделывают сертификаты. К примеру, в Сумах правоохранители разоблачили врача семейной медицины, который продавал фиктивные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 с внесением сведений в информационную систему. За время противоправной деятельности успел подделать около 200 свидетельств.
Как выяснили следователи, такую противоправную деятельность по выдаче свидетельств без прививки организовал житель Сум. Клиентов искал через мессенджеры. После получения денег на банковскую карточку - врач сразу передавал данные лиц медработнице, чтобы внести их в информсистему Национальной службы здоровья. Впоследствии у таких граждан документы о вакцинации от COVID-19 появлялись в мобильном приложении Дія.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Хмельнитчине правоохранители разоблачили торговцев COVID-сертификатами о вакцинации. В противоправной схеме был задействован врач одного из медицинских учреждений региона.