Что делать с деньгами тем, кто решил уехать из Украины: инструкция от НБУ

Украинцам, которые вынужденно покидают страну из-за войны, которую развязала РФ, рекомендуют не вывозить из страны наличную гривню. Деньги советуют внести на банковские счета – так будет проще ими воспользоваться.

Полезную информацию для тех, кто планирует выехать из Украины, разместил НБУ. Указанные правила введены на время действия военного положения. При этом Нацбанк не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты как внутри страны, так и за рубежом.

Подготовка к выезду

Если у вас есть валютный счет, наличными с него можно снять до 30 тыс. грн в эквиваленте в день. Это чуть больше тысячи долларов или около 900 евро в день.

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Покупка иностранной валюты пока запрещена. Исключение – покупка валюты в отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации агрессором (при наличии валюты).

Наличную гривню лучше заранее перечислить в Украине на свой карточный счет. "Не нужно вывозить из Украины наличную гривню – вы либо вообще не сможете обменять ее за границей, либо сможете обменять по очень невыгодному курсу", – предупредили в НБУ.

Внести наличные на счет можно:

в работающем отделении банка, имея с собой паспорт;

через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег.

В таком случае за границей вы сможете просто рассчитываться картой. Ее точно примут, и к тому же курс обмена будет более выгодным, чем с наличными гривнями.

Пересечение границы

Наличную валюту в сумме более 10 тыс. евро на человека (в эквиваленте) нужно декларировать. При этом теперь не обязательно предоставлять документы о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов.

Для выезжающих на автомобиле, полис страхования "зеленая карта" не обязательна. Это правило действует для Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы.

"Ковидные" документы и медицинская страховка при пересечении границы не проверяются. Однако могут потребоваться в странах назначения.

Расчеты за границей

НБУ советует отдавать предпочтение безналичным расчетам. Это гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения Apple Pay и Google Pay.

За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт. К слову, конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсу наличного обмена).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ ослабил некоторые ограничения на валютном рынке. Упростили переводы на счета благотворительных фондов, сняли ограничения в населенных пунктах, которые могут захватить россияне, а также упростили верификацию украинских военных.

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