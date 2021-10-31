Есть риск нарваться на мошенников: что делать, если потеряли банковскую карту

В случае потери банковской карты или ее кражи нужно немедленно заблокировать карту. Самый быстрый способ – позвонить на горячую линию финучреждения, после этого вы назовете свои данные (ФИО, дата рождения), и карту заблокируют.

О том, что делать после блокировки карты и как действовать, если мошенники все-таки успели снять средства – читайте в материале OBOZREVATEL.

Если обнаружили, что карты нет, то можно также обратиться в ближайшее отделение банка. Потребуется паспорт и заявление о потере и блокировке.

Кстати, у аферистов есть специальные уловки на такой случай. Если сразу после пропажи карты вам звонит человек, представляясь сотрудников банка и просит код или пароль, будьте уверены – это мошенник.

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Важно! Даже сотрудники финучреждений не имеют права запрашивать пароли, коды и другую личную информацию.

После того, как заблокировали карту, сразу нужно пойти в отделение банка и подать заявление на ее перевыпуск. Так, ваш счет привяжется к новой карте.

В среднем на перевыпуск карты нужно от нескольких дней до нескольких недель (в зависимости от банка). Помимо этого, за замену нужно будет заплатить, а сумма будет зависеть от того, какую карту выберете.

Если аферисты таки успели вывести ваши средства, надо написать заявление в полицию. После этого стоит сообщить и банку. После подачи заявления финучреждение должно провести расследование. После уже примут решение о том, как клиенту возмещать средства.

А вот дальше все будет зависеть от результатов расследования. Если клиент банка не нарушал правил и вины в целом нет – деньги будут возвращены. Но если обнаружится, что он мог передать кому-то личные данные – средства не вернут.

В нашей стране у мошенников есть множество схем, как сыграть на доверчивости украинцев и похитить их данные, а после этого и деньги. В Нацбанке рекомендуют установить лимиты на снятие наличных, которые соответствуют вашим расходам.

Так, если у вас и украдут данные, мошеннику не удастся всю сумму снять сразу. В то же время появится время заблокировать свою карточку.

И, конечно же, лучше, чтобы всегда была включена услуга информирования об операциях с использованием карты. Это позволит вовремя заблокировать карточку, в случае мошеннических операций с вашим счетом. Также в банках предупреждают о том, что нельзя никому ни в коем случае передавать свои данные.

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Ранее сообщалось, город Днепр превратился в столицу телефонных мошенников, там оперируют сотни так называемых колл-центров. Причем аферисты обманывают не только украинцев, но и россиян.

Основные жертвы – старшее поколение. Мошенники представляются работниками служб безопасности, сотрудниками банков, пенсионных фондов и даже полиции.

Как OBOZREVATEL писал ранее, в Украине правоохранительные органы все чаще фиксируют случаи обмана и воровства денег у граждан. Очень часто аферисты звонят жертвам и убеждают их перевести средства на другие счета под разными предлогами.

Таким образом мошенники украли у жителей Тернопольщины почти 100 тыс. грн. Одна из жертв такой аферы рассказала, что ей позвонил человек и представился сотрудником финучреждения, после чего сказал, что неизвестные пытаются рассчитаться ее банковской карточкой. А чтобы обезопасить деньги, нужно быстро снять наличные и через терминал перевести на другие счета.