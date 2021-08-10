Чиновников Николаевского горсовета подозревают в нанесении миллионных убытков городу. Фото

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) во вторник, 10 августа, разоблачило коррупционную схему, в которой, по версии детективов, участвовали восемь человек, в частности – заместитель Николаевского городского головы. Ущерб оценили в более чем 26,8 млн гривен.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, присвоены были бюджетные средства, по документам направленные на реконструкцию Соборной площади в Одессе.

Среди других фигурантов расследования:

первый заместитель директора одного из департаментов Николаевского городского совета;

директора шести частных компаний (один – действующий депутат Одесского горсовета).

Правоохранители уже задержали должностных лиц Николаевского горсовета и двух руководителей приватных фирм. Далее им должны сообщить о подозрении, а суд – выбрать меру пресечения. Подозрения ранее вручили директорам еще четырех компаний.

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Заместителя Николаевского мэра при этом поймали на украинско-венгерской границе в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань". Следствие предполагает, что чиновник пытался выехать за границу.

Мэра Николаева также повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных действий.

Тендер на выполнение работ был объявлен департаментом Николаевского горсовета в 2019 году.

Заместитель мэра и первый заместитель одного из департаментов, как установили детективы, сговорились с директорами частных компаний. Победу в тендере отдали заранее определенному ООО, которое и выполнило работы по завышенным ценам.

Местная община в итоге переплатила за реконструкцию 26,8 млн гривен.

Расследование продолжается по ч.5 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

Как писал OBOZREVATEL:

В коррупции ранее заподозрили председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна. Размер взятки – 1 млн гривен. 4 августа ему вручили ему подозрение.