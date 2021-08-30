Чиновники в Украине украли 5 млн грн пенсий жителей из ОРДЛО: в СБУ раскрыли детали

В Харьковской области чиновники присвоили около 5 млн грн средств, предназначенных для выплат пенсий гражданам, проживающих на территории ОРДЛО. Отмечается, что к сделкам причастны должностные лица Пенсионного фонда и банка.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Служба безопасности Украины). При этом схема действовала на протяжении нескольких лет.

Пользуясь своим служебным положением, чиновники вносили неправильные сведения в базу данных. Так, они меняли информацию о выплатах пенсий гражданам, находящимся на временно оккупированных территориях.

"Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла", – говорится в сообщении.

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По итогам обысков полицейские нашли незаконно оформленные банковские карты и поддельную документацию. Она и доказывает присвоение фигурантами дела средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ) Андрей Власенко, которого задержали при попытке бегства из страны, подозревается в организации еще одной масштабной схемы на предприятии. Сотрудники полиции выяснили: помимо махинаций с зерном, в корпорации оформили сомнительную страховку стоимостью более 70 млн грн.