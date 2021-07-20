Чернышов рассказал, какой должна быть зарплата в Украине, чтобы решить проблему с заробитчанами

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что вопрос трудовой миграции будет почти решен, если зарплата в Украине составит хотя бы 18 тыс. грн. Он отметил, что выбирая страну для миграции, заробитчане чаще всего выбирают Португалию, Польшу и Чехию.

Об этом Чернышов рассказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы", сообщает Ukraine30 в Telegram. "Например, если украинский рынок труда в западных регионах, а у нас средняя заработная плата отличается по регионам, будет выше 15 тыс. грн, к примеру – 18 тыс., то вопрос трудовой миграции почти будет решен. Человек должен работать на Родине, быть с семьей, развиваться профессионально и лично – это понятно", – сказал глава министерства.

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По словам Чернышова, эксперты и специалисты говорят о том, что Украина уже близка к тому среднему уровню зарплаты, когда может быть конкурентоспособной.

"Как нам конкурировать с этим рынком труда? Мы понимаем, что при таком выборе являются следующие критерии: первый, на мой взгляд, это доверие к стране; второй – уровень заработной платы и возможности реализации. Что касается доверия к стране и уровня зарплаты, то мы все понимаем о чем идет речь. Мы понимаем, что люди едут потому, что имеют предложения получить большую заработную плату или вообще ее получить. Мы привыкли сравнивать зарплату в Украине, и например, в Польше, сравнивая только абсолютные величины", – подытожил министр.

Ранее первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко заявил, что средний возраст украинского заробитчанина составляет 30-40 лет. По экспертным оценкам, Украину ежегодно покидают от 2 до 3 млн граждан.

"30-40 лет – это средний возраст нашего работника, который определился и, к сожалению, не в пользу Украины. Сколько их таких – молодых, активных, образованных, создают экономический рост нашим соседям? К сожалению, назвать точное количество наших граждан, которые не нашли себя в Украине, невозможно. По экспертным оценкам, от 2 до 3 млн стабильно ежегодно", – заявил Любченко.Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2021-м начали зарабатывать на заработках в Польше как минимум на 1,4 тыс. грн больше (или 200 злотых). Также увеличились зарплаты и в Чехии. Вместе с тем летом значительно выросло число вакансий.