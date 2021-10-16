Часть украинцев не сможет получить пенсии: с 2022-го будут новые требования

В Украине в 2022-м львиная доля украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Из-за введения гибкого коридора и привязки к стажу часть будет работать до 63 и 65 лет.

Об этом следует из расчетов Министерства социальной политики. Уже в 2028-м только 55% украинцев сможет выйти на пенсию в 60 лет, еще 5% будет работать до 65 лет, а 40% – до 63 лет. Общий пенсионный возраст остался на уровне 60 лет. Но из-за привязки к стажу коснется такая норма не всех.

Так, в 2022-м:

в 60 лет на пенсию выйдут только те, у кого больше 29 лет стажа;

в 63 года выйдут на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет.

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Те украинцы, которые не имеют даже 15 лет стажа, вовсе останется без пенсий. Они смогут претендовать только на социальную помощь и только в том случае, если после 65 лет их доход будет меньше, чем прожиточный минимум.

если еще есть время накопить стаж, официально трудоустроиться;

если есть время, но нет работы – добровольно платить взносы в Пенсионный фонд (будет считаться стаж);

если уже нет время – докупить по цене в 44% минимальной зарплаты за каждый месяц.

Премьер-министр Денис Шмыгаль еще несколько месяцев назад заявил о том, что уже через 15 лет денег на выплату пенсий не будет. Мол, нужно переходить на накопительную систему, всех обязать отдавать часть зарплаты на личный счет. Однако, накопительная система не решит проблему выплаты пенсий тем, кто уже вышел на заслуженный отдых.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.