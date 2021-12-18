Часть пенсионеров получили переплату: им придется вернуть деньги в бюджет после сверки

В Украине часть пенсионеров не сообщает о своем трудоустройстве и получает лишние выплаты. После сверки им придется вернуть часть сумм в бюджет.

Об этом сообщает профильное издание "На пенсии". Так, согласно закону, украинцы на заслуженном отдыхе, которые нашли работу, теряют право на часть прибавок. Речь идет об:

им не могут пересчитывать пенсию из-за повышения прожиточного минимума;

им не могут пересчитывать размер надбавки за стаж сверхнормы;

они не могут получать надбавку в 150 грн в случае, если содержат члена семьи в возрасте до 18 лет.

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А в некоторых случаях после трудоустройства украинцы вовсе теряют право на пенсию. "После трудоустройства получателя пенсии за выслугу лет, если он трудоустраивается по специальности, дающей право на назначение этого вида пенсии, выплата пенсии ему вообще должна прекратиться", – отмечают в издании.

По закону, если украинец получает пенсию и нашел работу, он в течение 10 дней должен сообщить об этом в Пенсионный фонд. Если этого не сделать, чиновники смогут обнаружить этот факт с опозданием: после первой же сверки в реестрах.

Тогда, согласно закону, Пенсионный фонд потребует вернуть ту часть пенсии, которая начислена ошибочно. И если украинец откажется возвращать деньги в бюджет, чиновники имеют право подать на него в суд и уже в судебном порядке взыскать задолженность.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.