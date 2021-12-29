Бракованные елки и ненадежные гирлянды: как выбрать безопасные новогодние украшения

При выборе искусственной новогодней елки и электрических гирлянд в украинских магазинах нужно внимательно проверять качество товара. Смотреть следует не только на внешний вид товара, но и на маркировки на упаковке, а также гарантийный срок.

Невнимательные покупатели рискуют потратить тысячи гривен на бракованные, а то и опасные новогодние украшения. Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Искусственную елку в магазине лучше понюхать – не должно быть резких запахов. Также нужно смотреть, есть ли под елкой на прилавке разводы краски. Если краска не осыпается, а у елки нет специфического запаха, то есть завышенного количества формальдегидов, брать ее можно.

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"Была жалоба, когда краска оказалась бракованной, она просто осыпалась. Елка при этом стоила 7000 грн", – рассказал Несмиянов.

Кроме того, специалист рекомендует всегда обращать внимание на гарантийный срок. В течение него можно будет вернуть елку, у которой обнаружился скрытый брак. При этом если покупатель принес елку домой, и она ему просто не понравилась, то покупку можно вернуть в течение 14 дней (не считая дня покупки).

Важный момент - пожарная безопасность. При проверке специалистов елки показали хороший результат (пламя гасло даже после того, как искусственные деревья облили специальным лекговоспламеняющимся раствором), а вот с елочными игрушками ситуация сложнее.

"Пластиковые игрушки, не стеклянные, горят просто прекрасно. Но выбирать – пластмасса или стекло – именно вам. Потому что стекло очень сильно бьется", – отметил Несмиянов.

Новогодние электрогирлянды есть для внешнего использования (на улице) и для внутреннего (в квартире). "К гирляндам наружного освещения повышенные требования, а внутрь можно купить и самые дешевые... Опять же, смотрите срок гарантии", – посоветовал эксперт.

Он уточнил, что также при покупке гирлянды также нужно обратить внимание на такие моменты:

на упаковке должен быть специальный значок (см. изображение ниже), он означает, что прибор соответствует техническим регламентам Украины, то есть переживет скачки напряжения в сети;

в коробке должна находиться инструкция по эксплуатации;

вилка гирлянды не должна быть повреждена или искривлена, а провода должны быть целыми;

гирлянду обязательно проверять прямо в магазине, там должны быть специальные розетки.

Самыми безопасными считаются гирлянды с большим переходником на вилке. Они, по словам Несмиянова, наиболее устойчивы к скачкам напряжения - переживут от 220 до 240 вольт.

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