Безработица в Украине: почему люди не могут трудоустроиться

В Госслужбе занятости одной из главных причин безработицы в Украине назвали несоответствие условий труда и уровня зарплат требованиям соискателей. Другая причина – несоответствие предлагаемых вакансий навыкам людей. Всего же по состоянию на 1 декабря на учете в государственной службе занятости состояло 261 тыс. безработных.

Об этом Украинскому радио рассказала начальник Управления предоставления услуг населению ГСЗ Инна Бондини. По ее словам, почти 70% открытых вакансий затрагивают рабочие профессии. В то же время почти 60% состоящих на учете имеют высшее образование. "Т.е., есть несоответствие спроса и предложений, из-за чего люди остаются без работы", – отметила она.

"Больше всего же люди теряют работу или не имеют работу из-за того, что условия труда и уровень заработной платы не отвечают их требованиям. Работодатели предлагают невысокие официальные заработные платы, люди на это все чаще не согласны", – рассказала Бондини.

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Есть и третья причина. Ею является низкая трудовая мобильность: в Украине очень немного людей готовы уехать за хорошей работой в другой город. Однако те, кто это, все же, делает, едут, в первую очередь, в:

Киев;

Львов;

Одессу;

Харьков;

Днепр;

Запорожье;

Кривой Рог.

"Там больше работы. Там работают крупные предприятия и, соответственно, более высокие заработные платы", – отметила Бондини.

Пособие по безработице рассчитывается с учетом страхового стажа и того, сколько человек был занят предыдущие 12 месяцев перед регистрацией. В частности:

если на день регистрации в предыдущий год человек работал 6 месяцев и более, пособие по безработице будет рассчитываться с учетом страхового стажа и размера средней зарплаты по предыдущему месту работы;

если за предыдущий год таких 6 месяцев не будет, пособие по безработице рассчитывается исходя из минимального размера.

Сам минимальный размер выплат тоже разный. Он зависит от того, застраховано ли лицо:

для застрахованных – 1 800 грн;

для незастрахованных – 1 000 грн.

"Пособие по безработице назначается на двухлетний период. Обращаться в службу занятости в поисках работы можно множество раз, даже если пособие по безработице уже не выплачивается, но человек не нашел работу, можно пользоваться услугами службы", – подчеркнула Бондини.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самый высокий спрос наблюдается на рабочих перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли и транспорта. По профессиональным группам наибольшим спросом у работодателей пользуются, прежде всего, квалифицированные рабочие с инструментом (23% вакансий) и рабочие по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин (18%).