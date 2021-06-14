Без очередей и коррупции: украинцам рассказали, как будут работать электронные "больничные"

С 1 июня в Украине началось поэтапное внедрение электронных "больничных", которые станут обязательными уже с 1 сентября. Это значит, что с июня по август включительно медицинские учреждения смогут формировать как электронные "больничные", так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности. А вот с 1 сентября медицинские заключения станут исключительно цифровыми.

Об этом рассказали представители Министерства цифровой трансформации, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики во время совместного брифинга по запуску е-больничных в Украине, который состоялся 10 июня. Чиновники уверены, что цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривен, будет способствовать уничтожению коррупционных злоупотреблений в больничной и социальной сферах.

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В частности, как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ежегодно по листкам нетрудоспособности из государственного бюджета выплачивается более 18 млрд гривен, часть из которых выданы необоснованно. Поэтому переход к электронному "больничному", по словам министра, будет иметь значительный антикоррупционный эффект, сэкономит время и врачу, и пациенту.

Представители правительства заверили, что процесс получения электронного "больничного" будет максимально простым. Основные тезисы, высказанные во время брифинга, сводятся к следующему:

После обследования пациента врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения (eHealth) и заверяет его квалифицированной электронной подписью. Человек сразу же получает об этом уведомление. За несколько секунд информация оттуда попадает в Реестр Пенсионного фонда - и человеку приходит второе сообщение. В реестре ПФУ формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому будут начислены выплаты. Каждый документ можно проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда. С внедрением электронного "больничного" врачи будут заполнять меньше документов, что сэкономит их время. А вот пациенту не нужно будет вспоминать полное название компании, где он работает, или адрес — всё автоматически будет попадать в электронную систему. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз пациента, как это было раньше. Открытой будет только информация, необходимая для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который выписал медицинское заключение. Не нужно будет повторно идти в больницу, если болезнь протекает согласно плану лечения. "Больничный" будет закрываться автоматически последнего дня заболевания, если нет необходимости его продлевать. Во время пандемии это важно, ведь человек после болезни не будет контактировать с другими гражданами, которые пришли в больницу. Работодатели и бизнес в автоматическом режиме будут получать информацию о том, кто из их сотрудников находится "на больничном". После получения информации от медицинской системы (eHealth) о формировании медицинского заключения, Пенсионный фонд генерирует электронный "больничный", и его в первый же день могут увидеть работодатели и сами больные. Не будет необходимости хранить бумажные "больничные" и передавать их в Пенсионный фонд. Электронные "больничные" позволят избежать ситуаций, когда украинцы предоставляют поддельные бумажные "больничные". В год примерно 5,5 млн украинцев получают 18 млрд грн больничных выплат. С введением электронного листа нетрудоспособности можно будет отследить, насколько эти выплаты стали эффективными.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде озвучили пошаговый алгоритм получения "е-больничного" в Украине. В частности, он выглядит следующим образом:

работник обращается для медицинского осмотра к врачу;

врач устанавливает факт нетрудоспособности и формирует электронное медицинское заключение в центральной базе данных электронной системы здравоохранения;

информация о временной потере трудоспособности автоматически на основании медицинского заключения вносится в Реестр ПФУ;

в реестре соответствующая информация получает уникальный номер (единый регистрационный), что фактически и является созданием электронного листа нетрудоспособности.

"Именно такой, зарегистрированный в Реестре по единому номеру, листок нетрудоспособности является основанием для освобождения от выполнения работы, оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности, назначения материального обеспечения и предоставления социальных услуг в соответствии с законодательством", - информируют в ПФУ.

Информация о нетрудоспособности будет доступна работнику и работодателю через их электронные кабинеты на портале ПФУ, а также доктору, который установил временную нетрудоспособность, через электронную систему здравоохранения (eHealth). Поэтому распечатывать электронный листок нетрудоспособности работнику не нужно, ведь все необходимые сведения будут доступны и для работодателя.

Однако при необходимости работник или работодатель может получить листок нетрудоспособности в виде выписки или в электронной форме с сайта Пенсионного фонда (в таком случае нужно быть зарегистрированным на сайте ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи) или в письменной форме в территориальных органах Фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минсоцполитики разработали законопроект, которым предлагается кардинально уменьшить размер "больничных" для украинцев и штрафовать врачей за поддельные медицинские выводы.