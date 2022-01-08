Банкомат ПриватБанка снял деньги с карты и не отдал наличку: как не лишиться средств

Банкомат ПриватБанка из-за ошибки списал деньги с иностранного счета клиента, однако наличку не выдал. Теперь, чтобы вернуть деньги, нужно подавать заявку от иностранного банка.

Об этом на специализированном форуме "Минфин" написал клиента банка. "В тот момент, когда банкомат уже должен был выдать наличные, он почему-то выключился и выплюнул карту. Через минут 5 включился и начал работать в обычном режиме. Наличные так мне и не вернул. Списание денег с зарубежной карты произошло!" –написал клиента банка.

По его словам, после звонка на горячую линию, оператор сообщил, что необходимо подать заявку от иностранного банка и подтвердить, что списание средств с карты произошло без выдачи налички.

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В самом финансовом учреждении отметили: "Приносим свои извинения за неудобства. Мы постоянно проводим модернизацию и обслуживание нашего оборудования для избежание подобных ситуаций. В случае неуспешной операции, если средства списаны с карты, необходимо обратиться к службе поддержки банка, выпустившего карту, для формирования заявки на возврат".

Если вы снимали деньги в банкомате ПриватБанка, но при этом использовали карту другого банка, то заявку в "Приват" должен подавать именно тот банк, который выпустил карту. И в случае с иностранным банком приходится просить оператора и финансового учреждения.

Есть целый ряд причин, по которым банк может не выдавать наличку. В каждом из случаев необходимо внимательно осмотреть банкомат, а после обратиться в службу поддержки.

Банкомат могли "испортить" мошенники. На окно выдачи налички устанавливают специальные устройство, которое способно "захватить" наличку. Чтобы избежать таких случаев, банкомат стоит осмотреть перед использование. А если деньги вам не выдали, то внимательно проверить окно выдачи и убедиться, что на нем нет съемных элементов, клейких лент.

Банкомат может дать "сбой". В случае технической ошибки (если банкомат переагрузился) нужно сразу позвонить оператору банка. Чаще всего такой сбой легко подтвердить. Кроме того, банк может провести инкассацию (пересчитать деньги в банкомате) и убедиться, что в нем действительно есть "лишняя" наличка.

Например, как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин, среди которых технический сбой (если купюра помялась и мешает выдавать наличку).