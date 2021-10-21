Акция с подарками – это фейк: "Новая почта" предупредила украинцев о мошенниках

В мессенджеры украинцев 21 октября начали поступать сообщения о якобы проведении акции "Новой почтой". Людям присылают ссылку на сайт, где нужно заполнить короткую анкету и выбрать один из "подарков-сюрпризов". Далее жертве сообщают сумму "выигрыша", но для его получения требуют распространить ссылку на акцию.

В "Новой почте" официально сообщили – это мошенничество, никаких розыгрышей компания не проводит. В компании просят украинцев вообще не переходить по ссылке.

Зачем именно это нужно аферистам, пока точно неизвестно. Но в "Новой почте" предполагают, что таким образом мошенники заражают смартфоны и планшеты украинцев вирусом.

"Далее вирус распространяется путем отправки сообщений всем контактам жертвы злоумышленника", – объяснили в компании. И, действительно, от каждого "победителя" требуют отправить ссылку или 20 контактам в личные чаты, или в 5 групповых чатов.

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"Под картинкой розыгрыша прописан мошенниками адрес сайта "Новой почты", но это не настоящий адрес, а название страницы фейкового сайта. И если вы перейдете по ссылке, то увидите настоящий адрес сайта", – отметили в "Новой почте".

В "Новой почте" напомнили о нескольких правилах безопасности. Они помогут не только в этой ситуации, но и в других опасных случаях.

Лучше вообще не открывать сообщения от неизвестных контактов в мессенджерах. Такие сообщения безопаснее всего удалять, а их авторов – блокировать.

Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам или скачивать файлы, которые прислали незнакомцы. И ссылки, и файлы могут содержать вирусы, трояны или другие вредноносные программы.

Если все же ссылка была открыла, нужно обновить пароли от всех учетных записей. Это касается электронной почты, регистрации на сайтах, в мобильных приложениях и т.д. Иначе доступ к данным могут получить преступники.

Эксперты по безопасности также рекомендуют всегда проверять информацию о любых акциях и предложениях на официальных ресурсах. Это может быть, например, сайт компании или банка, их горячая линия и так далее.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на сайте объявлений OLX активизировались мошенники. Жертвами становятся продавцы товаров.

Также в Украине стало больше случаев мошенничества со стороны псевдоветеранов войны на Донбассе. "Липовые" участники АТО/ООС выманивают деньги у доверчивых граждан и проворачивают схемы с целью наживы.

Кроме того, украинские мошенники уже добрались до обмана граждан соседних стран. Те, кто исследовал, куда уходят деньги доверчивых жертв, утверждают: город Днепр превратился в столицу телефонных аферистов, там оперируют сотни так называемых колл-центров.