Абрамович ищет новое жилье в Дубае, где "не работают" санкции против РФ – Bloomberg

Попавший под санкции Запада российский олигарх Роман Абрамович ищет новые апартаменты в крупнейшем городе ОАЭ – Дубае. В последние недели он интересовался жильем на искусственном острове Палм-Джумейра, который по форме напоминает пальмовое дерево. Выбор на эту страну пал не случайно – ОАЭ является одним из немногих государств, не объявивших санкции против РФ из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:один из частных самолетов Абрамовича был замечен в Дубае в марте. Впрочем, был ли на борту бизнес-джета сам олигарх, неизвестно.

"Хотя нынешнее местонахождение российского миллиардера публично неизвестно, в последние недели он искал жилье на Палм-Джумейра в Дубае, искусственном острове в форме пальмы, усеянном роскошными резиденциями. Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против Абрамовича, но ОАЭ их не поддержали", – говорится в сообщении.

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Отметим: с начала марта 2022 года спрос от россиян на недвижимость в Дубае значительно вырос, по сравнению с началом февраля. По данным агентства элитной недвижимости Golden Brown Group, рост составил 40%.

Как известно, ОАЭ заняли позицию, направленную на поддержание своих связей с Россией. В частности, государство воздержалось от принятия резолюции в Совете Безопасности ООН по осуждению вторжения России в Украину, заявив, что результат голосования был заранее определен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля стало известно, что Роману Абрамовичу запретили въезд в Великобританию. Как сообщили СМИ, сотрудники иммиграционной службы получили инструкции – сделать невозможным для Абрамовича пребывание на территории Великобритании.

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